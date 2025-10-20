Une semaine chargée pour les Verts entre Annecy, Derby et animations au Chaudron. Programme de la semaine de l'ASSE !

Alors que les vacances scolaires battent leur plein, l’AS Saint-Étienne ne connaît pas de répit. La semaine du 20 au 26 octobre s’annonce animée du côté du Forez, avec plusieurs temps forts pour les différentes sections du club. Si la Génération Verte profite d’un repos bien mérité et que les Féminines entrent dans une trêve internationale, les regards se tourneront vers les pros, attendus samedi soir à Annecy pour la 11e journée de Ligue 2 BKT. Un déplacement délicat pour les hommes d’Eirik Horneland, qui devront réagir après leur revers au Mans.

Derby pour le Challenge Espoir !

Autre rendez-vous à ne pas manquer : le Derby des Réserves, samedi à 18h, face à l’OL dans le cadre du Challenge Espoirs. Un choc régional toujours attendu, même chez les jeunes. En parallèle, les supporters pourront assister à plusieurs entraînements ouverts au public, notamment mardi au Centre sportif Robert-Herbin et mercredi au stade Salif-Keita pour les Féminines.

Le Programme de l'ASSE

Lundi 20 octobre

Soins pour les pros. Entraînement des pros féminines à huis clos.

Mardi 21 octobre

Entraînement des pros ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin (11h) et entraînement des pros féminines à huis clos.

ASSE.TV : Inside Match Week, épisode 13

Mercredi 22 octobre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30).

Jeudi 23 octobre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30).

Conférence de presse avant #FCAASSE (Ligue 2 BKT)

Vendredi 24 octobre

Entraînement des pros à huis clos.

Le groupe pour #FCAASSE (Ligue 2 BKT)

Samedi 25 octobre

Challenge Espoirs (Journée 3) : OL - ASSE au stade Gérard-Houllier (18h)

Ligue 2 BKT (Journée 11) : Annecy - ASSE au Parc des Sports d'Annecy (20h)

Dimanche 26 octobre

Soins et entraînement des pros à huis clos.

Source : ASSE.fr