Depuis plusieurs journées, un constat s’impose : Eirik Horneland fait très peu tourner son effectif. Malgré un banc fourni et des profils prometteurs, plusieurs joueurs stagnent, voire disparaissent des radars à l'ASSE.

La défaite face au Mans n’a évidemment pas éteint les critiques. Au contraire. Focus sur les temps de jeu...

ASSE : Un onze figé, des remplaçants oubliés

Face au Mans, Eirik Horneland n’a quasiment rien changé à son onze de départ à l'exeption de sa défense qu'il a été contraint de modifier. Une tendance déjà visible lors des précédentes journées. En dix rencontres de Ligue 2, 13 joueurs ont dépassé la barre des 500 minutes jouées, traduisant une rotation très limitée, surtout pour un effectif engagé dans une course à la montée longue et exigeante.

Certains éléments comme Gautier Larsonneur, Mickael Nadé ou Florian Tardieu ont disputé l’intégralité des rencontres (900 minutes). Plus surprenant : Augustine Boakye, Lucas Stassin, Mahmoud Jaber enchaînent les titularisations et soufflent finalement peu… au détriment d'un banc peu utilisé.

Temps de jeu : les chiffres qui parlent

Voici un aperçu du temps de jeu cumulé par les joueurs de l’ASSE cette saison, triés par ordre décroissant :

Gautier Larsonneur – Matchs joués : 10 | Titularisations : 10 | Minutes : 900

– Matchs joués : 10 | Titularisations : 10 | Minutes : 900 Mickael Nadé – Matchs joués : 10 | Titularisations : 10 | Minutes : 900

– Matchs joués : 10 | Titularisations : 10 | Minutes : 900 Florian Tardieu – Matchs joués : 10 | Titularisations : 10 | Minutes : 900

– Matchs joués : 10 | Titularisations : 10 | Minutes : 900 Chico Lamba – Matchs joués : 9 | Titularisations : 9 | Minutes : 765

– Matchs joués : 9 | Titularisations : 9 | Minutes : 765 Ebenezer Annan – Matchs joués : 8 | Titularisations : 8 | Minutes : 697

– Matchs joués : 8 | Titularisations : 8 | Minutes : 697 Augustine Boakye – Matchs joués : 10 | Titularisations : 9 | Minutes : 680

– Matchs joués : 10 | Titularisations : 9 | Minutes : 680 Mahmoud Jaber – Matchs joués : 9 | Titularisations : 8 | Minutes : 661

– Matchs joués : 9 | Titularisations : 8 | Minutes : 661 Zuriko Davitashvili – Matchs joués : 9 | Titularisations : 7 | Minutes : 613

– Matchs joués : 9 | Titularisations : 7 | Minutes : 613 João Ferreira – Matchs joués : 8 | Titularisations : 6 | Minutes : 541

– Matchs joués : 8 | Titularisations : 6 | Minutes : 541 Lucas Stassin – Matchs joués : 9 | Titularisations : 8 | Minutes : 568

– Matchs joués : 9 | Titularisations : 8 | Minutes : 568 Irvin Cardona – Matchs joués : 9 | Titularisations : 4 | Minutes : 477

– Matchs joués : 9 | Titularisations : 4 | Minutes : 477 Igor Miladinović – Matchs joués : 7 | Titularisations : 4 | Minutes : 445

– Matchs joués : 7 | Titularisations : 4 | Minutes : 445 Maxime Bernauer – Matchs joués : 5 | Titularisations : 5 | Minutes : 440

– Matchs joués : 5 | Titularisations : 5 | Minutes : 440 Aïmen Moueffek – Matchs joués : 8 | Titularisations : 5 | Minutes : 361

– Matchs joués : 8 | Titularisations : 5 | Minutes : 361 Luan Gagdebeku – Matchs joués : 4 | Titularisations : 2 | Minutes : 207

– Matchs joués : 4 | Titularisations : 2 | Minutes : 207 Nadir El Jamali – Matchs joués : 5 | Titularisations : 1 | Minutes : 153

– Matchs joués : 5 | Titularisations : 1 | Minutes : 153 Ben Old – Matchs joués : 8 | Titularisations : 2 | Minutes : 146

– Matchs joués : 8 | Titularisations : 2 | Minutes : 146 Dennis Appiah – Matchs joués : 3 | Titularisations : 1 | Minutes : 119

– Matchs joués : 3 | Titularisations : 1 | Minutes : 119 Yvann Maçon – Matchs joués : 1 | Titularisations : 1 | Minutes : 67

– Matchs joués : 1 | Titularisations : 1 | Minutes : 67 Strahinja Stojković – Matchs joués : 1 | Titularisations : 0 | Minutes : 23

– Matchs joués : 1 | Titularisations : 0 | Minutes : 23 Lassana Traoré – Matchs joués : 1 | Titularisations : 0 | Minutes : 6

– Matchs joués : 1 | Titularisations : 0 | Minutes : 6 Brice Maubleu – Matchs joués : 0 | Titularisations : 0 | Minutes : 0

– Matchs joués : 0 | Titularisations : 0 | Minutes : 0 Jules Mouton – Matchs joués : 0 | Titularisations : 0 | Minutes : 0

ASSE : Des absences qui interrogent

Joshua Duffus, pourtant recruté cet été et présenté comme une option offensive crédible, n’a pas joué une seule minute face au Mans. Une décision qui a surpris, d’autant que l’ASSE a peiné offensivement durant toute la rencontre. Horneland s'est expliqué en fin de rencontre : "Duffus ? C’est difficile. Duffus est un attaquant, Stassin est un attaquant aussi. Ce dernier a fait ses preuves. Quand on a besoin de marquer des buts, c’est difficile de faire sans lui. Après, Joshua (Duffus) est en plein développement, il travaille beaucoup. Il aurait peut-être pu jouer davantage, mais c’est difficile d’arriver à donner du temps de jeu à tout le monde. Je comprends que la question se pose. Mais lorsque l’on aura réussi à mettre un attaquant totalement en confiance, on essayera avec un deuxième. »

Irvin Cardona, lui, n’est entré qu’en toute fin de match. Trop tard pour influer sur le jeu. Ces choix posent question, surtout quand Horneland semble accorder sa confiance à Maçon et Stojković, qui ont connu leur toute première apparition… sans convaincre.

Un banc trop peu utilisé ?

Si la stabilité peut être une force, elle devient une faiblesse lorsqu’elle vire à l’immobilisme tactique. La gestion des temps de jeu d’Horneland est aujourd’hui pointée du doigt par certains observateurs. Le coach norvégien exploite-t-il vraiment toutes les ressources de son groupe ? Peut-il tenir jusqu’en mai avec si peu de rotation ?

Avec un effectif fourni et plusieurs jeunes en attente, la question mérite d’être posée. Car en cas de blessure ou de baisse de régime des titulaires, les remplaçants manquant de rythme pourraient coûter cher. Il faudra maintenir tout le monde concerné et ce week-end certains ont certainement pris un coup derrière la tête au-delà du résultat négatif.

Source : Fbref