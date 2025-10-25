En pleine préparation du derby face à Lyon, le groupe réserve de l’ASSE, dirigé par le trio Gibert-Hamouma-Fauvey, s’apprête à vivre un moment fort de sa saison. Ce samedi à 18h, les Verts défendront fièrement leurs couleurs dans le Challenge des Espoirs, probablement sans renforts de l’équipe professionnelle.

La réserve stéphanoise devra surement se passer de tout apport venu du groupe professionnel. En cause : une semaine à trois matchs pour l’équipe première, qui enchaînera les rencontres face à Annecy, Pau et Red Star. Aussi, le club devra composer sans Meyvin Agesilas, Elysée Ntambu, Modibo Sissoko (blessés) et Valentin Depalle (suspendu).

Une situation qui offre une occasion précieuse aux jeunes du centre de formation de s’affirmer. Sous la houlette du trio Gibert-Hamouma-Fauvey, le groupe a déjà prouvé sa solidité en début de saison avec 13 points sur 18 possibles, affichant un équilibre entre rigueur et créativité.

Dans ce contexte, le derby face à Lyon prendra une dimension particulière : un test de caractère autant qu’un symbole de la formation stéphanoise.

Le retour attendu de Jebryl Sahraoui, une plus-value technique pour l'ASSE

Parmi les visages aperçus à l’entraînement cette semaine, Jebryl Sahraoui (portrait ici) attire forcément les regards. Né en 2005, le milieu de terrain est en phase finale de retour après une longue absence due à une rupture du ligament croisé antérieur contractée en mars dernier.

Prolongé de trois saisons cet été, le jeune joueur incarne la confiance du club en ses qualités. Son retour imminent promet d’apporter une plus-value technique et mentale à un effectif jeune, mais déjà compétitif.

Sa vision du jeu, sa justesse dans les transitions et son leadership devraient offrir une arme supplémentaire dans ce derby toujours si particulier face aux Lyonnais.

Karim Cissé encore en rééducation, un avenir à écrire

Autre joueur présent sur les clichés publiés par le club : Karim Cissé. L’ancien espoir offensif de l'ASSE, lui aussi blessé au genou, poursuit sa rééducation. Son retour à la compétition ne devrait pas intervenir avant 2026.

Prêté sans réussite au FC Annecy la saison passée, le joueur de 21 ans arrive dans les six derniers mois de son contrat. Une période décisive pour relancer une carrière prometteuse mais freinée par les blessures. Même éloigné des terrains, son expérience et sa créativité seront précieuses pour accompagner une génération pleine d’envie.

En attendant, les jeunes Verts s’apprêtent à disputer un derby toujours à part, synonyme de fierté et de rivalité. Avec un groupe ambitieux et un moral au beau fixe, la réserve stéphanoise espère bien frapper fort samedi soir et confirmer son excellent début de saison.