En toute fin de match, la réserve de l’AS Saint-Étienne a arraché la victoire sur la pelouse de l’OL. Une défaite rageante pour les Lyonnais, qui contestent vivement l’arbitrage, par l'intermédiaire notamment de leur coach, Gueïda Fofana.

Ce derby de National 3 avait une saveur particulière pour les jeunes Lyonnais, désireux de prendre leur revanche après la défaite du match aller. Pourtant, au terme d’un scénario cruel pour le voisin Rhodanien, c’est encore Saint-Étienne qui l’a emporté (2-1). Après l’ouverture du score de Nadir El Jamali, Romain Perret avait permis à l’OL de revenir à hauteur des Verts juste avant la pause. Mais dans les ultimes instants du match, Cheikh Fall a offert la victoire à l'ASSE, plongeant les Lyonnais dans une immense frustration. Alors que l'histoire récente des Derbys offrait souvent le dernier mot aux Lyonnais, il n'en a rien été cette fois-ci.

Un arbitrage vivement contesté par le coach de l'OL

Au-delà du résultat, c’est la manière qui passe mal du côté de l’OL. L’entraîneur de la réserve lyonnaise, Gueïda Fofana, n’a pas mâché ses mots après la rencontre. Il a pointé du doigt l’arbitrage dans des propos rapporté par le Progrès : « C’est vraiment cruel. Les deux buts stéphanois étaient hors-jeu. Je l’ai fait constater à l’arbitre sur la tablette. C’est dur de perdre un derby comme ça, alors que l’on a fait le jeu depuis la vingtième minute. » Un sentiment d’injustice partagé par les joueurs lyonnais, frustrés d’avoir dominé sans être récompensés.

Saint-Étienne se donne de l'oxygène, Lyon stoppé dans la course à la montée

Avec cette victoire, la réserve de l’ASSE prend trois points cruciaux dans la course au maintien. De leur côté, les Lyonnais voient leur situation se compliquer dans la course à la montée. Ils devront vite relever la tête pour continuer d'espérer et rattraper Limonest désormais à 4 pts devant eux. Malgré les contestations, une seule chose est certaine : cette saison, les Verts ont su imposer leur hégémonie à l'occasion des deux confrontations. Même en N3, on ne va pas bouder notre plaisir...