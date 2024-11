Les U17 de l'ASSE, leaders de leur poule, se déplaçaient à Lyon pour prendre leur revanche après la défaite de l'aller (4-0). Meilleure attaque et meilleure défense de la poule, les Verts veulent continuer à montrer leur supériorité dans cette poule. Résumé du match joué ce samedi à 14h30.

La compo de l'ASSE

Colombet - Lengi, Mnemoi, Kasia, Lengue - N. Mouton, Eymard, Ait Amer, Aini, Moulin, Lutin.

Sont entrés en jeu : Epanya, Toty, Nativoha, Charros.

Une première tout en maitrise

Les Verts sont entreprenants et affirment leur position de favori dans cette rencontre. Après plusieurs situations, notamment pour Noah Moulin qui manque de justesse pour finir, l'ASSE ouvre le score. C'est à la demi-heure de jeu, sur un coup franc bien tiré par Rayan Ait Amer que Elfayed Mnemoi pousse le ballon au fond. 1-0 et c'est mérité. Les joueurs de David Le Moal ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Sur une action collective sublime initiée par Nathan Mouton qui trouve Noham Aini qui décale Rayan Ait Amer, le numéro 8 stéphanois centre pour Paul Eymard qui fusille le portier local. 2-0 pour l'ASSE !

Les Verts enfoncent le clou juste avant la mi-temps. Sur un bon pressing stéphanois, le gardien lyonnais rate sa relance qui tombe dans les pieds d'Eymard. L'international U17 français pique son ballon par-dessus et s'offre un doublé. 3-0, c'est le score à la mi-temps malgré une frappe lyonnaise sur le poteau dans les arrêts de jeu de cette première période.

Une seconde catastrophique

Le second acte commence par un temps fort lyonnais qui ne se concrétise pas par de véritables occasions. Les Verts perdent le défenseur Elfayed Mnemoi sur blessure. Cette blessure oblige une réorganisation tactique avec le retour en défense central de Nathan Mouton. Cela dérègle la machine stéphanoise qui était en total maitrise jusque-là.

Les lyonnais se montrent de plus en plus dangereux et forcent Colombet à quelques envolées. La fin de match est très mauvaise coté stéphanois qui ne maitrise plus rien. Colombet maintien l'ASSE en vie. À la 90+4, Epanya rate son dégagement et Lyon réduit la marque à nouveau. 3-2 ! Les U17 s'imposent à Lyon 3-2 malgré deux visages totalement différents !

Pour la prochaine rencontre, les Verts recevront Nice. Cette rencontre sera la dernière avant la trêve hivernale pour nos jeunes joueurs. Après l'OL, les U17 affronteront un second client pour finir l'année en beauté. Les stéphanois auront à cœur de maintenir leur avance pour aborder la deuxième partie de saison avec le plus de sérénité possible.

Crédit photo : asse.fr