La fin de saison se rapproche petit à petit. Il ne reste plus que onze journées et plusieurs clubs dont l'ASSE sont concernés par la course au maintien. Si les Verts recevront Nice ce samedi à 17h, une autre rencontre très importante arrivera le week-end suivant ! Les stéphanois se déplaceront sur la pelouse du Havre, actuel 17ème de Ligue 1. Cette équipe sera d'ailleurs privée de l'un de ses éléments fort !

Le Havre AC devra composer sans l'un de ses récents renforts lors de la rencontre contre l'ASSE, prévue le dimanche 9 mars. Junior Mwanga, milieu défensif de 21 ans, a écopé d'une suspension de deux matchs fermes suite à son expulsion face à Toulouse le week-end dernier. Un coup dur pour le club normand, qui lutte pour assurer son maintien en Ligue 1. Le jeune joueur prêté par le Racing Club de Strasbourg a accumulé du temps de jeu, en ce mois de février.

Un coup dur pour Le Havre

Arrivé au Havre AC en janvier 2025, Junior Mwanga s'était rapidement imposé dans l'entre jeu normand. Il a disputé ses premières rencontres sous le maillot Havrais, face à Lille (85'), Nice (90') et Toulouse (expulsion à la 59 ème minute). Son absence pourrait donc peser lourd face à des Verts qui cherchent à engranger un maximum de points en cette fin de saison. Avant cela, le joueur sera aussi absent ce week-end contre Lens.

La commission de discipline de la LFP, réunie ce mercredi 26 février, a confirmé la sanction du joueur. Expulsé à l'heure de jeu contre Toulouse, Mwanga manquera donc les deux prochaines journées de Ligue 1. Une décision qui oblige son entraîneur à revoir ses plans et trouver une alternative au milieu de terrain.

Un avantage pour l'ASSE ?

L'ASSE pourrait tirer profit de cette suspension. Face à un Havre affaibli, les Verts devront impérativement aller chercher les trois points. Mais, l'ASSE sera aussi privée de l'un de ses cadres. En prenant un carton jaune contre Angers, Dylan Batubinsika a été suspendu. Le coach stéphanois devra donc lui aussi faire au moins un choix lors de ce match.

Une autre équipe dans la lutte pour le maintien concernée

Actuellement 15 ème de Ligue 1, Reims est en très grande difficulté depuis plusieurs semaines. Bien qu'ils se soient qualifiés pour la demi-finale de la Coupe de France, les hommes de Samba Diawara ne sont qu'à trois points de l'ASSE, premier barragiste. Lors des deux prochaines rencontres, ils seront aussi privés de l'un de leurs joueurs. Expulsé au bout de cinq minutes de jeu contre Rennes le week-end dernier, le défenseur Cédric Kipré a été suspendu pour deux rencontres. Il manquera ainsi les matchs contre Monaco et Auxerre.