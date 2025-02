Après le nul obtenu par Angers à St-Etienne, Stéphane Moulin, ex-coach des Noir et Blanc, a livré son analyse pour Oxygène Radio. Il a notamment évoqué l'équipe stéphanoise et la course au maintien avec le SCO.

Stéphane Moulin : "Je pense que le public a eu un rôle majeur dans ce match. Les Verts étaient menés 2-0, mais leurs supporters ne les ont jamais lâchés. Lorsqu'ils reviennent à 2-1, ils sentent que tout devient possible et, d’un seul coup… Ils étaient un peu amorphes, et cela les a réveillés. Les supporters ont su transcender leur équipe. Avec deux buts d’avance, le SCO avait pourtant la marge nécessaire pour garder son adversaire à distance, mais tout le mérite revient aux Stéphanois. Sur le troisième but stéphanois, l’action démarre sur une touche. Il y a un manque de concentration. Peut-être que Belkebla doit faire faute, mais Davitashvili joue parfaitement le coup. Pour moi, il n’y a absolument rien à redire sur le but du 3-3 : il y a bien penalty ! Quelle erreur défensive du Stéphanois ! En revanche, Farid El Melali a su exploiter ses qualités."

Stéphane Moulin : "J’ai été surpris que Davitashvili ne soit pas titularisé"

"J’ai été surpris que Davitashvili ne soit pas titularisé. C’est le dynamiseur de l’équipe, celui qui insuffle du rythme et peut faire la différence. Franchement, je ne m’attendais pas à ce qu’il commence sur le banc. Le coach stéphanois a sans doute ses raisons, mais nous ne les connaissons pas. Dès son entrée en jeu, je me doutais que cela allait changer la donne, car en première période, hormis une ou deux frappes lointaines, les Verts ont eu du mal à s’approcher de la surface angevine.

Un match nul à l’extérieur reste toujours un bon résultat, et face à un concurrent direct, c’est un excellent point. L’important, c’est de ne pas perdre et de maintenir les Verts à distance. Saint-Étienne doit désormais reprendre neuf points à Angers, et vu leur nombre de victoires, je ne vois pas comment ils pourraient y parvenir. Encore trois buts encaissés pour les Verts… Il me semble que l’ASSE possède la plus mauvaise défense de Ligue 1, et ce n’est pas un hasard. Pour moi, c’est joué : Le Havre et Montpellier ne reviendront pas sur Angers. Après, le SCO doit rester vigilant concernant la place de barragiste, mais il est dans une bonne dynamique."