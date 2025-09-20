Les joueuses de l’ASSE traversent un début de saison délicat. Battues à Nantes, puis lourdement défaites à Nice en Coupe LFFP (4-0), les Vertes doivent impérativement relever la tête. Prochain obstacle : l’OL.

Depuis la reprise du championnat d’Arkema Première Ligue, les Stéphanoises peinent à trouver leur rythme. Deux matchs, deux défaites, aucune victoire au compteur. Si la défaite sur la pelouse du FC Nantes peut se comprendre, le revers en Coupe LFFP face à l’OGC Nice (4-0) a laissé un goût amer.

Un résultat d’autant plus frustrant que cette compétition nouvellement créée représentait une belle opportunité pour lancer une dynamique positive. Malgré un mercato ambitieux et 12 recrues estivales, l’ASSE s’est manquée. Un faux pas que n’a pas manqué de souligner l'entraîneur Sébastien Joseph, déjà tourné vers un rendez-vous capital :

« La semaine prochaine, nous avons un gros rendez-vous en termes d’opposition, mais également pour notre public. Nous devons absolument montrer un autre visage, un nouvel état d’esprit et une présence renforcée dans les duels, comme ce que nous avons pu voir lors des matchs de préparation. »

Un Derby qui s’annonce bouillant entre l'ASSE et l'OL

Le choc face à Lyon est forcément très attendu. Prévu ce samedi à 15h30 au stade Salif-Keita, le Derby féminin précédera celui des hommes, opposant l’ASSE à Reims en Ligue 2 BKT, quelques mètres plus loin, au stade Geoffroy-Guichard. Les supporters sont donc attendus en nombre pour encourager les deux équipes. Hier, L'Equipe mentionné que 800 places étaient vendues. Le club espère de son côté remplir les 1 500 places que peuvent contenir le stade.

Face à l’adversaire historique, le moment est idéal pour un sursaut d’orgueil. Les joueuses de Sébastien Joseph auront à cœur de redonner des couleurs à leur début de saison et d’offrir un vrai combat aux Fenottes. En conférence de presse avant la rencontre, le coach évoquait l'importance de ce Derby.

« Il est complètement différent de celui des deux premiers matchs de la saison. La réception de Lyon est l’une des oppositions les plus compliquées de la saison. Malgré tout, ce que l’on attend de nos joueuses pour ce match va au-delà du résultat : on espère toutes et tous faire quelque chose, les embêter, les accrocher, voire plus. Mais nous avons pour objectif, dans ce match, de montrer des attitudes, une autre mentalité, des valeurs de solidarité et d’engagement. C’est là que j’attends l’équipe. »

Lyon, toujours au sommet ?

L’OL reste une référence du football féminin, en France comme en Europe. Habituées aux titres nationaux et aux grandes joutes européennes, les Lyonnaises font figure d’épouvantail. Pour autant, en ce début de saison, elles ne sont pas encore totalement rodées. Lors de la première journée, elles se sont imposées 3-1 face au promu marseillais.

Si l’OL garde les faveurs des pronostics, rien n’est jamais écrit d’avance dans un Derby. Aux Vertes de bâtir un plan de jeu cohérent, d’élever leur intensité dans les duels et de faire parler leur collectif pour faire déjouer une équipe lyonnaise certes puissante, mais toujours prenable… sur un match. Le coach de l'ASSE devra faire avec plusieurs absences connues depuis longtemps.