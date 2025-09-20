L'ASSE reçoit le Stade de Reims pour l'un des premiers chocs de la saison. Théo Léoni, recrue rémoise, s'est exprimé en conférence de presse avant le déplacement de son équipe.

Théo Léoni (Stade de Reims) : "Quand Reims m'a contacté et m'a expliqué le projet sportif, ça m'a motivé. Je suis un passionné de football. Je déjeune au football, je mange au football. Quand Reims m'a dit les ambitions du club et puis m'a convaincu, c'était clair dans ma tête.

Anderlecht restera toujours mon club de cœur parce que j'ai commencé là-bas. C'est une histoire de timing. Il me restait un an de contrat. Puis ça se passait moins bien.

Reims n'est pas un club de Ligue 2

Théo Léoni (Stade de Reims) : "Pour moi, Reims n'est pas un club de Ligue 2. Aujourd'hui, il y a pas mal de joueurs qui n'étaient pas là la saison dernière. Ce n'est pas un club qui doit être là. On va essayer de tout faire en tant qu'équipe pour qu'on puisse justement remonter où le club mérite d'être."

ASSE - Reims : Un top match

Théo Léoni (Stade de Reims) : "Face à l'ASSE ? Ce sera un top match, il ne faut pas se le cacher. On sait là-bas le stade, l'ambiance et leurs joueurs… Ils ont gardé une équipe compétitive, donc ça va être un match compliqué. On sait qu'on ne va pas avoir facile. Mais quand je vois le groupe qu'on a, je pense qu'on peut rivaliser avec n'importe quelle équipe de Ligue 2. À nous de faire le boulot. On ne va pas tout gagner, mais à nous d'essayer de faire le maximum chaque match pour pouvoir prendre un maximum de points.

On n'a pas encore gagné à l'extérieur. Est-ce que ce sera samedi ?En tout cas, on se déplace pour gagner chaque match. On est le Stade de Reims. Ce week-end, c'est Saint-Etienne, on va essayer de tout faire."

Un plaisir de jouer dans le Chaudron

Théo Léoni (Stade de Reims) : "Plus d'excitation face à l'ASSE ? Honnêtement, non. L'intensité des entraînements est bonne, on s'entraîne bien. On ne fait pas de différence suivant l'adversaire.

Si on a la chance de jouer dans des stades remplis, ça donne des émotions, des sensations qu'on ne peut pas expliquer. C'est sûr que ça fait la beauté du foot. Évidemment qu'une belle ambiance, ça donne envie à n'importe quel joueur de foot."

Faire un vrai match face à l'ASSE

Théo Léoni (Stade de Reims) : "L'ASSE ? Oui, on a regardé des images, on a analysé ça. On sait qu'offensivement, c'est très costaud. Ça marque beaucoup de buts, ça crée beaucoup, ça se projette beaucoup. Donc, on sait qu'il va falloir se méfier et que ça ne va pas être évident. On a essayé d'analyser leurs armes, ce qu'ils vont essayer de faire. Il va falloir essayer de rester concentré, il va falloir essayer de se souder en équipe, ça va être hyper important. Attaquer à 11, défendre à 11 et faire un match d'équipe."