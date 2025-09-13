Ce samedi à 15h, l’ASSE Féminine se déplaçait dans le Sud pour affronter l’OGC Nice. Il s'agissait du tout premier match dans la toute nouvelle Coupe LFFP. Une compétition innovante réunissant l’élite du football féminin français. Dans ce contexte, l'ASSE cherche à s'imposer dès le premier tour.

L’AS Saint-Étienne Féminine lance officiellement sa campagne en Coupe LFFP, quelques jours après le premier match d'Arkema Première Ligue perdu 2-1 contre Nantes malgré une entame de match intéressante. Cette défaite doit désormais laisser place à un rebond, et cette nouvelle compétition pourrait offrir le cadre idéal pour le faire. Maximaliser chaque opportunité est crucial pour l'ASSE lors de ces moments décisifs.

Pensée pour dynamiser la saison, la Coupe LFFP introduit un format unique avec cinq groupes régionaux, un nouveau barème de points, et une obligation de désigner un vainqueur à chaque match. Autant dire que l’intensité sera au rendez-vous à chaque rencontre, y compris face à Nice, pensionnaire de D2F. L'ASSE doit être particulièrement au prête sur chacune des rencontres.

Coupe LFFP : un format inédit pour plus de spectacle

Ce nouveau tournoi mise sur la compétitivité et la proximité géographique. À la clé : des déplacements limités et une meilleure exposition du football féminin local. Le système de points est particulièrement novateur. 3 points pour une victoire dans le temps réglementaire, 2 points pour une victoire aux tirs au but, et 1 point pour le perdant de la séance. Ce système permet à l'ASSE d'accumuler des points stratégiquement durant cette période compétitive.

À l’issue de cette phase de groupes, seul le premier de chaque poule obtiendra son billet pour les quarts de finale, tandis que les clubs européens (OL, PSG, Paris FC) entreront plus tard. Les confrontations seront ensuite déterminées par un tirage au sort avec des têtes de série. De quoi créer des affiches imprévisibles et haletantes. Pour l'ASSE, ce format rend chaque match crucial.

ASSE Féminine : trois déplacements, trois finales

L’AS Saint-Étienne Féminine a hérité du Groupe B, composé exclusivement de clubs de D2F : Grenoble, Thonon-Évian et Nice. Si l’ASSE évolue en D1, la vigilance reste de mise. Chaque match sera un test, et il faudra faire un sans-faute pour viser les quarts. À ce stade, la performance de l'ASSE sera déterminante pour l'avenir en compétition.

Le premier rendez-vous est fixé à ce samedi 13 septembre, à l’extérieur, face à l’OGC Nice. Une opposition à ne pas sous-estimer, d’autant que les Stéphanoises enchaîneront ensuite deux autres déplacements, à Thonon (11 octobre) et Grenoble (15 novembre). Ce trio de matchs s’annonce décisif pour la suite de l’aventure. Chaque déplacement représente pour l'ASSE une opportunité de renforcer sa position dans la compétition.

Résumé du match

Dès les premières minutes, l’ASSE se procure une première occasion, mais la frappe s’envole au-dessus. Les Niçoises répliquent rapidement et pensent ouvrir le score à la 10e minute, avant que l’arbitre ne signale un hors-jeu. Finalement, c’est Nice qui trouve la faille à la 14e minute et mène logiquement à la pause.

De retour des vestiaires, les Vertes tentent de réagir, mais le match bascule peu avant l’heure de jeu avec l’expulsion de Kédie Johnson. Réduite à dix, l’ASSE concède un second but à la 72e minute, scellant la victoire niçoise. Les Vertes tentent bien de réagir, mais sans jamais trouver la faille. Ce sont même les niçoises qui vont inscrire un troisième, puis quatrième et dernier but. Score final 4-0.

L'ASSE qui avait pour but de bien figurer sur cette coup débute très mal... Il faudra rapidement se relever, car le derby face à Lyon est programmé la semaine prochaine ! Il s'agira de la seconde journée d'Arkema Première Ligue.