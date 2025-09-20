Saint-Étienne reçoit Reims ce samedi dans un choc entre prétendants à la montée. Si les deux équipes affichent des ambitions élevées, leurs débuts de saison et leurs stats traduisent des trajectoires différentes. Focus avant ASSE - Reims.

Avec 3 victoires et 2 nuls en 5 matches, l’ASSE aborde cette 6e journée en pleine confiance. Les hommes d’Eirik Horneland sont invaincus depuis le début du championnat, avec 11 buts marqués, soit plus du double de Reims sur la même période. La dynamique stéphanoise est aussi portée par un collectif performant à domicile comme à l’extérieur.

L’ASSE reste notamment sur un succès à Clermont (1-2), une victoire à Boulogne (0-1), et une large démonstration contre Rodez (4-0). Les Verts ont également remporté leurs deux dernières confrontations face à Reims, un atout psychologique non négligeable. La dernière réception dans le Chaudron reste pour autant un échec avec le nul concédé face à Grenoble (1-1).

Reims : des résultats inconstants, mais du talent

En face, le Stade de Reims reste plus inconstant. Avec seulement 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite, les Rémois pointent à quelques longueurs du peloton de tête. Leur attaque affiche un total modeste de 5 buts en 5 matches, soit 1 but par match en moyenne. Un chiffre qui contraste avec la richesse de leur effectif.

Les Rémois ont récemment partagé les points avec Annecy (1-1) et Amiens (2-2), et se sont inclinés à Pau (2-0), confirmant leurs difficultés à l’extérieur. Néanmoins, la qualité de jeu est là : Antoine Leautey, bon ailier du championnat, est un danger permanent avec de nombreuses occasions franches créées et 1 but inscrit.

Duel : Boakye vs Leautey

Sur le plan individuel, l’ASSE peut compter sur Boakye, déjà auteur de 2 buts et 3 passes décisives en 5 matches. Il est l’un des hommes forts du début de saison. Son efficacité (xG : 1,09) et sa capacité à faire briller ses partenaires font de lui une pièce importante du système stéphanois.

Côté rémois, Antoine Leautey est à la fois le meilleur buteur, le meilleur passeur et le joueur créant le plus d’occasions.

L’ASSE favorite, mais gare à l’intensité

Statistiquement, l’ASSE part favorite : meilleure attaque, meilleure dynamique, et invincibilité en cours. Mais Karel Geraerts a prévenu : Reims veut hausser le ton. "Quand on sera tous plus costauds, on pourra montrer nos qualités footballistiques", a-t-il déclaré. Si les Rémois parviennent à répondre à l'intensité imposée par les Verts, le match pourrait basculer dans un registre plus technique. Mais pour cela, il faudra un déclic — et un réalisme retrouvé.

La possession sera disputée

Sur le plan des statistiques, l’ASSE affiche un profil plus dominateur. Avec un âge moyen de 25,6 ans, les Verts présentent un effectif légèrement plus expérimenté que celui du Stade de Reims, qui affiche 23,8 ans de moyenne.

Dans le jeu, Saint-Étienne se distingue par sa maîtrise collective : les hommes d’Eirik Horneland dominent la Ligue 2 en possession de balle, avec 66 % de moyenne, contre 61 % pour Reims, qui se classe deuxième dans ce domaine. Deux équipes ambitieuses dans l’approche, mais avec des profils bien distincts.

Même constat sur le volume offensif : l’ASSE a déjà tenté 76 tirs cette saison, soit la 2e meilleure performance du championnat, tandis que Reims en compte 60, ce qui les place à la 5e position. Un écart qui illustre un certain réalisme offensif côté stéphanois, et une volonté plus affirmée d’imposer le rythme du match.

Source : données FotMob