En cette fin de saison, l'ASSE a placé plusieurs jeunes formés au club dans différentes sélections nationales. C'est le cas de Ben Adam Kissoum, convoqué avec l'Algérie U16. Le jeune stéphanois s'illustre d'ailleurs ces derniers jours.

Parmi les jeunes Verts retenus en sélection, on retrouve notamment Nathan Kasia Nkondo et Lorik Vial. Les deux joueurs issus de la formation stéphanoises disputaient l'Euro U17. Ils ont malheureusement été éliminés il y a une semaine par des Belges plus réalistes (2-1), à l'occasion des demi-finales.

Le défenseur des U17 Nationaux Naoufan Mnemoi était lui au Japon en ce début de mois de juin. Il prenait part à la Dream Cup avec le groupe France U16. Les Bleuets sont venus à bout de la Côte d'Ivoire - où évolue aussi le milieu des U17 Lucas Dagbo - lors de la dernière journée (2-2, 4-5 t.a.b.) mais avaient auparavant échoué contre l'Argentine et le Japon.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Ben Adam Kissoum (ASSE) encore buteur avec l'Algérie

De son côté Ben Adam Kissoum est régulièrement sélectionné par les U16 algériens cette saison. Lors du dernier rassemblement, il s'était notamment distingué en inscrivant un triplé lors d'un match amical face aux U17 du MC Oran (victoire 5-2). Rien d'étonnant au vu du potentiel du milieu de terrain stéphanois. Surclassé avec les U17 Nationaux des Verts, il a rendu plusieurs belles copies ces derniers mois. Son profil de milieu de terrain capable de se projeter vers l'avant plaît d'ailleurs beaucoup en interne.

Mais le jeune joueur est donc aussi apprécié à la Fédération Algérienne de Football, qui a décidé de le convoquer à nouveau pour le rassemblement de juin. Une double confrontation face à l'Arabie Saoudite était au programme pour l'Algérie U16. Lors de la première rencontre, les jeunes Fennecs s'étaient imposés sur le score de 2-1, avec un but de Ben Adam Kissoum. Le joueur du centre de formation de l'ASSE a récidivé lors du deuxième match, en inscrivant cette fois un doublé pour permettre aux siens de s'imposer largement sur le score de 5-1.