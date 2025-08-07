L’AS Saint-Étienne débute sa saison 2025-2026 de Ligue 2 ce lundi face à Laval à Francis le Basser. Une rencontre attendue par tout un peuple vert. Celui-ci est dans l'attente de voir son club retrouver la Ligue 1 à l'issue de la saison. Avant ce premier rendez-vous officiel, Eirik Horneland a fait un point complet sur les forces disponibles pour lancer la saison.

Si l’ASSE a connu un été mouvementé sur le plan du mercato, entre les arrivées de Mahmoud Jaber, Chico Lamba, la situation médicale et contractuelle de plusieurs éléments reste préoccupante.

Un groupe pas au complet pour l'ASSE face à Laval ?

Lucas Stassin, meilleur buteur du club la saison passée, n’a pas disputé la moindre minute lors des matchs amicaux. Toujours en phase de reprise, l’attaquant belge a tout de même effectué son retour à l'entraînement collectif la semaine dernière. Une reprise progressive qui laissait planer l’incertitude sur sa disponibilité face à Laval.

Maxime Bernauer, quant à lui, est sorti prématurément lors de la dernière rencontre de préparation contre Cagliari (0-1), se tenant l’arrière de la cuisse. Recruté pour renforcer l’axe défensif, son état physique reste incertain et sa présence dans le groupe ce lundi est compromise.

Autre cas préoccupant : celui de Zuriko Davitashvili. L’international géorgien, non aligné lors des derniers matchs de prépa, serait en froid avec la direction. Selon Foot Mercato, le joueur souhaiterait quitter l’ASSE pour rejoindre un club disputant une Coupe d’Europe. Une situation contractuelle tendue qui pourrait précipiter son départ avant la fin du mercato.

Enfin, Pierre Ekwah ne figure toujours pas dans l’effectif. Le milieu de terrain, dont l’option d’achat a été levée en fin de saison dernière, n’est pas revenu dans le Forez cet été.

L’entraîneur norvégien devra donc composer avec ces nombreuses incertitudes pour cette première journée, entre joueurs en reprise, blessures récentes et tensions contractuelles.

Les mots d'Eirik Horneland

Eirik Horneland (coach ASSE) via Evect : "Je n’ai pas toutes les réponses sur l’effectif à ma disposition pour ce week-end. Nous avons de nombreux joueurs absents en l’état mais nous ferons un point demain avant de partir. Stassin et N’Guessan travaillent pour revenir dans le groupe, Bouchouari a toujours ses douleurs au dos. Il y a eu un cas de maladie, il y a eu un souci avec Jaber qui ne s’est pas entrainé cette semaine, Maxime Bernauer est aussi suivi par le staff médical. J’espère pouvoir aller à Laval avec l’équipe la plus compétitive possible.

Concernant Pierre Ekwah, sa situation n’a pas évolué. C’est difficile pour moi de vous répondre. Je n’ai pas encore tous les éléments à ma disposition mais j’aimerai qu’il soit là. Pour Davitashvili, il a eu une préparation hachée, on l’accompagne au mieux pour qu’il puisse être disponible, mais je ne suis pas certain qu’il soit présent pour jouer à Laval."