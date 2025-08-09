Pour son premier match de Ligue 2 version 2025-2026, l’AS Saint-Étienne croisera la route d’un arbitre qu’elle ne connaît pas encore : Antoine Valnet. Déjà habitué aux joutes de Ligue 2, le Bourguignon s’apprête à diriger pour la première fois un match des Verts.

La saison reprend pour l’ASSE samedi 9 août à 20h sur la pelouse du Stade Lavallois. Et cette rencontre sera aussi une première pour Antoine Valnet. Promu en Ligue 2 en 2023, l’arbitre originaire du District du Doubs Sud n’a encore jamais officié un match impliquant l’AS Saint-Étienne (sauf comme arbitre remplaçant). En revanche, il connaît déjà le Stade Lavallois : il a arbitré deux rencontres des Tangos la saison passée, conclues par un nul contre Pau (1-1) et une victoire face à Rodez (2-1).

Un arbitre qui connaît les attentes du haut niveau

Si le nom de Valnet est encore peu connu des supporters stéphanois, le central de 33 ans est un visage régulier de la Ligue 2 depuis maintenant deux saisons. Passé par les échelons régionaux et nationaux, il a accédé au niveau professionnel après plusieurs années de travail acharné.

Dans une interview accordée au site Safe-Arbitres.fr avant sa première saison à ce niveau, il confiait son émotion au moment de sa promotion :

« J’étais conscient d’avoir fait une bonne saison, mais sans l’appel de confirmation, c’est stressant. Quand le téléphone a sonné, j’ai pu partager ce moment avec ma famille et mes amis. » Depuis, le sifflet bourguignon s’est imposé comme un arbitre fiable, apprécié pour sa rigueur et sa disponibilité.

Une préparation physique et mentale millimétrée

Pour rester performant, Antoine Valnet mise sur une préparation méticuleuse. Il s’entraîne tous les jours, avec une journée de repos hebdomadaire, et bénéficie d’un suivi personnalisé :

« J’ai un préparateur, je fais deux séances de renforcement, deux axées sur la course, et des exercices de vivacité, parfois en pratiquant d’autres sports comme le paddle. » Côté technique, il visionne régulièrement des séquences de matchs pour affiner sa lecture du jeu et anticiper les comportements à risque. Une discipline qui lui permet de rester compétitif et de gagner la confiance de la DTA.

Un arbitre passionné, ancré dans la réalité

Antoine Valnet n’est pas qu’un homme en noir. Il est aussi chef d’entreprise, à la tête d’une société de courtage en immobilier et gestion de patrimoine qu’il a fondée il y a dix ans. Il partage son temps entre son activité professionnelle, sa famille – il est père de trois enfants – et sa passion pour l’arbitrage.

« J’ai besoin de m’évader en semaine, ça me permet d’avoir une approche différente des matchs. Je suis convaincu que la diversité d’activités rend plus lucide sur le terrain. »

Premier test avec l’ASSE, mais pas pour Laval

Si Antoine Valnet s’apprête à découvrir Geoffroy-Guichard plus tard dans la saison, son premier contact avec les Verts se fera à l’extérieur, face à Laval. Un club qu’il a déjà dirigé à deux reprises, sans jamais le voir perdre. Autant dire que l’arbitre et les Tangos se connaissent bien.

Pour les hommes d'Eirik Horneland, cette donnée peut sembler anecdotique. Toutefois, dans une Ligue 2 souvent tendue, où chaque détail compte, mieux vaut connaître ses arbitres. Avec un arbitre encore inédit pour l’ASSE, la prudence sera de mise.