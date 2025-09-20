Coup de tonnerre dans le staff stéphanois : le préparateur physique David Tivey quitte déjà l’ASSE. Arrivé seulement en juin dernier dans le Forez, il n’aura passé que quelques mois au sein de l’encadrement technique des Verts.

L’AS Saint-Étienne vient d’enregistrer un départ aussi rapide qu’inattendu. David Tivey, préparateur physique arrivé en juin pour renforcer l’équipe technique, a décidé de s’engager avec Brøndby IF. Ce choix intervient à peine quatre mois après son arrivée dans le Forez, confirmant un passage éclair dans l’histoire récente du club.

Le Britannique devait initialement contribuer au projet sportif de l’ASSE, dans une période charnière où la préparation physique est considérée comme un axe central de performance. Son départ représente un contretemps certain pour un club qui cherchait à professionnaliser davantage son encadrement après plusieurs saisons difficiles.

David Tivey, un parcours international reconnu

Si son aventure stéphanoise aura été courte, David Tivey n’en demeure pas moins un professionnel aguerri. Sa carrière l’a conduit à travailler au plus haut niveau, d’abord avec les équipes de jeunes de Chelsea, puis avec la sélection anglaise des moins de 20 ans. Ces expériences lui ont permis de collaborer avec certains des meilleurs jeunes talents européens.

Il a ensuite poursuivi sa route auprès de Steve Cooper, avec qui il a travaillé à Swansea City puis à Nottingham Forest. Une relation professionnelle forte qui témoigne de la confiance que lui accordent des entraîneurs réputés. Reconnu pour sa rigueur et son expertise dans la préparation physique, Tivey a ainsi bâti une réputation solide en Angleterre avant de découvrir la France et Saint-Étienne.

À l’ASSE, son rôle devait consister à optimiser les performances des joueurs, en misant sur une préparation intense et un suivi poussé. Un chantier qui, faute de temps, n’aura pas eu l’occasion de porter ses fruits.

Brøndby IF, une nouvelle étape ambitieuse

C’est désormais du côté du Danemark que David Tivey exercera ses compétences. Le Brøndby IF, l’un des clubs les plus historiques du pays, a officialisé son arrivée et compte sur lui pour renforcer son staff technique.

Benjamin Schmedes, directeur sportif du club, s’est réjoui de cette arrivée sur le site officiel du club : « Nous sommes très heureux d'accueillir David Tivey au Brøndby IF. David apporte une solide expérience acquise dans les milieux de haut niveau en Angleterre et en France. Grâce à son expertise, il peut faire la différence dans le développement des joueurs et les performances physiques de l'équipe. »

Ce recrutement traduit la volonté du club danois d’optimiser la préparation de ses joueurs afin de franchir un cap supplémentaire dans ses ambitions nationales et européennes.

La réaction de David Tivey

De son côté, le préparateur physique n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de relever ce nouveau défi : « Je suis très heureux de travailler à Brøndby IF et au Danemark. C'est une opportunité très intéressante pour moi de rejoindre le club et j'ai hâte de commencer à travailler. Je sais que le Brøndby IF est un club avec une grande histoire, et j'espère pouvoir contribuer à son développement grâce à mon expertise et à mon expérience. »

Ces mots confirment que, malgré la brièveté de son passage à Saint-Étienne, Tivey se projette déjà vers de nouveaux objectifs, convaincu de pouvoir apporter sa pierre à l’édifice du Brøndby IF.

Quel impact pour l’ASSE ?

Pour Saint-Étienne, ce départ soudain soulève plusieurs interrogations. Le staff technique a rapidement réagi pour combler ce vide et trouver une solution de remplacement. C'est Djo Petitjean qui gère depuis le début de semaine et l'absence de David Tiley. Un homme dont la compétence n'est plus à prouver et dont le travail est très apprécié par la direction stéphanoise.

Si son passage à Saint-Étienne restera anecdotique sur le plan sportif, il rappelle combien la stabilité et la continuité dans le staff sont essentielles pour bâtir un projet solide. Le club du Forez n’aura pas d’autre choix que de tourner la page rapidement.