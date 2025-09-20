Alors que l’AS Saint-Étienne reçoit le Stade de Reims ce samedi à 20h, Arnaud Valadon, journaliste chez RMC Sport, analyse pour Peuple-Vert.fr les trajectoires opposées des deux anciens pensionnaires de Ligue 1. Entre reconstruction, ambiance populaire et ambitions assumées, cette affiche s’annonce déjà comme un révélateur.

À la veille de ce choc entre deux candidats à la remontée, Arnaud Valadon pointe les bouleversements profonds qui ont touché le Stade de Reims cet été. « C’est une équipe qui a quand même été pas mal bouleversée à toutes les lignes. On a changé le gardien, on a changé la défense centrale, on a gardé les latéraux. Au milieu de terrain, il y a quand même du changement, même si Teddy Teuma a été gardé », détaille-t-il.

Pour le journaliste, la perte de repères est significative malgré la conservation de quelques cadres : « Il y a eu quelques cadres importants qui ont été conservés. Il y a Teuma, comme je disais, Okumu derrière, Nakamura, mais il faudra voir dans quel état psychologique tu le récupères. » Le contexte de la descente, survenue dans les derniers instants des barrages, a aussi laissé des traces. « Ce n’est pas que ça part d’une page blanche, mais quand même pas loin. »

Reims, réputé pour sa stabilité ces dernières saisons, a surpris en chutant : « Ça a été une surprise à Reims de voir cette équipe descendre, alors qu’elle semblait avoir le maintien acquis. » Si l’ambition reste la montée, Valadon tempère : « Armée pour jouer la montée ? Oui, mais peut-être pas autant que Saint-Étienne. »

Saint-Étienne : un groupe solide et un Chaudron toujours incandescent

Côté stéphanois, même si Arnaud Valadon avoue suivre de loin l’équipe, il reconnaît des signes de constance encourageants : « Ils prennent les points à domicile, même s’il y a la petite déception de Grenoble avec ce scénario. Mais derrière, tu te rattrapes en gagnant à l’extérieur avec Clermont. Le tableau de marche est là. Ils répondent présent avec leur statut. »

Mais au-delà des résultats, c’est surtout le contexte autour du club qui impressionne le journaliste : « Ce qui me marque le plus, c’est le soutien incroyable à Geoffroy-Guichard malgré la descente. On savait que Saint-Étienne est une ville de foot, mais là, ça se confirme. »

La comparaison avec Reims est saisissante : « À Reims, il y a une nette cassure avec les supporters. Les Ultras se sont mis en grève. Il n’y a pas de soutien populaire, parce qu’il y a une grande défiance vis-à-vis des dirigeants. » Valadon insiste : « Ce n’est pas uniquement les Ultras, mais aussi de simples abonnés ou supporters en tribunes latérales, certains disent même être dégoûtés de la politique actuelle. »

Le journaliste évoque une rupture nette avec l’élan connu sous Will Still, ancien coach du club : « Reims avait vécu une belle embellie avec la période Will Still, c’était enthousiasmant. Depuis, ça s’est effondré. » Le contraste est fort : « Deux relégués, mais deux salles, deux ambiances. Geoffroy-Guichard pousse, alors qu’à Auguste-Delaune, il n’y a plus de chants. »

Un test grandeur nature pour Reims et l'ASSE

Ce match face à l’ASSE revêt une importance particulière pour Reims comme pour les Verts, dans un championnat où seules deux équipes décrocheront leur billet pour la Ligue 1. « C’est un premier test pour l’ASSE, comme pour Reims. Dans un choc où c’est important de prendre les points, surtout après une trêve internationale. »

Le technicien rémois, Karel Gerrard, arrive avec des promesses mais aussi des interrogations : « C’est un entraîneur que Reims suivait depuis longtemps, notamment parce qu’ils scrutent beaucoup le championnat belge. » Toutefois, Valadon reste prudent : « Moi, je suis sceptique. Ce n’est pas un entraîneur qui connaît la division. »

La préparation du club champenois n’a d’ailleurs pas été optimale : « Reims est parti en tournée au Japon avec son sponsor Yasuda. Tous les internationaux n’étaient pas là. Ce n’est jamais évident. Ce n’est pas le Real Madrid ou le PSG, Reims. »

Sur les premières performances, il note des progrès : « Comptablement, ils auraient pu prendre plus de points. À Dijon, ce n’était pas brillant, mais ils reviennent dans le temps additionnel. C’est un signe de force collective. À Gerrard maintenant d’en faire quelque chose. »

Une affiche déjà décisive ?

Le duel de ce samedi soir ne se jouera pas seulement sur le terrain. Il mettra aussi en lumière deux philosophies, deux ambiances, et deux états d’esprit. L’ASSE, en pleine dynamique avec un public fidèle, pourrait bien enfoncer un peu plus une équipe de Reims encore en construction, autant sportivement que psychologiquement.

Dans cette Ligue 2 plus concurrentielle que jamais, cet ASSE - Reims s’impose déjà comme un tournant pour deux prétendants à la montée, au moment où chaque point comptera jusqu’à la dernière journée.