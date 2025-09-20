Lucas Stassin, conservé à l’ASSE malgré la relégation, doit briller en Ligue 2 pour continuer à briller. Dans le journal L’Équipe, Frédéric Piquionne insiste : le jeune Belge a tout à prouver pour viser la Coupe du monde 2026.

En dix minutes à Clermont, Lucas Stassin a rappelé à tous son rôle central dans le projet stéphanois. Buteur décisif et passeur lors de la victoire des Verts (2-1), le jeune attaquant belge (20 ans) a célébré en mimant des tirs à la mitraillette, signe qu’il aborde cette saison avec un nouvel état d’esprit : celui d’enchaîner les buts ? Retenu malgré des offres conséquentes venues de Ligue 1, Stassin incarne la crédibilité du projet de Kilmer Sports Ventures, décidé à rebondir après une relégation express.

Piquionne met Lucas Stassin (ASSE) en garde

Pour Frédéric Piquionne, ancien avant-centre de l’ASSE questionné par l'Equipe, la mission de Stassin est claire. « Pour augmenter ses chances de retrouver le haut niveau, il doit marquer. Repartir en Ligue 2 est compliqué, surtout pour un attaquant super fort qui a déjà prouvé son efficacité dans une équipe en difficulté ».

Avec 12 buts et 4 passes décisives l’an passé en Ligue 1, le Diablotin belge a démontré son potentiel, mais il devra s’appuyer sur son entourage et le soutien du club pour franchir un cap.

Vers un nouveau feuilleton Stassin au mercato ?

Totalement remis de ses pépins physiques, Stassin retrouve la plénitude de ses moyens et demeure un titulaire indiscutable dans l’esprit de l’entraîneur Eirik Horneland. Mais Piquionne avertit déjà : « Vu qu’il veut jouer la Coupe du monde 2026 et que peu de joueurs de Ligue 2 y participent, on va vivre un nouveau feuilleton Stassin au mercato d’hiver. »

Rudi Garcia a affirmé il y a quelques semaines que le championnat de Ligue 2 pourrait être un frein quant à une première convocation de Lucas Stassin avec les Diables Rouges. Pour l’heure, Saint-Étienne savoure ses premiers succès et s’appuie sur son buteur belge pour retrouver une dynamique positive.