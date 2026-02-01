L'ASSE jouait un match très important hier soir à domicile. Les Verts accueillaient Boulogne-sur-Mer à Geoffroy-Guichard et voulaient se relancer après le revers à Reims (1-0). Cette rencontre était également la dernière pour Eirik Horneland sur le banc stéphanois. Ses joueurs n'ont cependant pas su lui offrir une sortie honorable et se sont inclinés sur le score de 0-1. Zuriko Davitashvili s'est exprimé après le coup de sifflet de final.

L'ASSE continue d'inquiéter. Pour la dernière rencontre d'Eirik Horneland, c'est sous les sifflets que les Verts ont quitté la pelouse. Au terme d'une prestation honteuse, Saint-Etienne s'incline 0-1 face à l'USBCO. L'entraîneur norvégien avait pourtant réagi dès la mi-temps en faisant entrer Nadir El Jamali et Zuziko Davitashvili.

"C'est compliqué ce soir", admet Davitashvili

Zuriko Davitashvili en zone mixte après la défaite face à Boulogne, au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : "On a perdu à la maison contre Boulogne ce soir. C'était un match difficile, on a eu peut-être une seule chance de tirer au but je crois. On va travailler pour retrouver le rythme qu'il faut. Heureusement, certains résultats dans le haut de tableau nous sont favorables mais c'est compliqué ce soir. (...) On a travaillé comme d'habitude, comme la semaine dernière je dirais. C'était le dernier match du coach, ça on le savait. Je lui souhaite le meilleur pour sa carrière et pour sa vie. De notre côté, il va falloir travailler davantage pour s'en sortir. (...)

On doit oublier ce match je pense, et avancer. On va parler bien sûr au sein du groupe. Mais on doit oublier ça et aller de l'avant. (...) Pour les supporters ? Merci pour le soutien. C'est incroyable pour nous l'ambiance qu'ils mettent. On a des grosses ambitions et je leur dis de continuer à nous supporter. On travaille dur et les résultats vont venir, j'en suis sûr."