Battue sèchement 3-0 par le Paris FC lors de son 4e match de préparation, l’ASSE encaisse une alerte sérieuse à deux semaines de la reprise de la Ligue 2. Florian Tardieu a réagi à cette rencontre.

L’AS Saint-Étienne avait pourtant entamé sa campagne estivale sur des bases plutôt rassurantes avec deux succès contre Carouge (3-1) et Troyes (1-0). S'en est suivi une défaite face au Servette FC (2-3). Mais ce samedi, les Verts ont pris une véritable leçon d’efficacité et d’agressivité de la part du Paris FC, solide promu de Ligue 1.

Dominés dans tous les compartiments du jeu, les hommes d’Eirik Horneland ont affiché un manque flagrant d’engagement. Dès la 7e minute, ils concédaient un but sur coup-franc, un scénario pourtant maintes fois évoqué dans la préparation d’avant-match. S’en sont suivis deux autres réalisations parisiennes, sans que les Stéphanois ne parviennent à réagir.

Florian Tardieu lucide : « On est trop gentils »

Titulaire comme milieu relayeur et cadre du vestiaire, Florian Tardieu n’a pas cherché d’excuses au micro du Progrès après la rencontre. Le milieu défensif a livré une analyse cash et sans détour : « Pendant un bon moment, on était complètement en dedans. On n’a aucune excuse. On n’a pas été bons dans les duels, alors que c’est précisément ce que nous avait demandé le coach. »

Plus préoccupant encore, le joueur pointe un problème d’attitude : « On est trop gentils, moi le premier. Peut-être que cette gifle va nous faire du bien. Il faut retourner travailler. » Un discours lucide qui montre à quel point cette défaite pourrait jouer un rôle de déclencheur à l’approche de la première journée de championnat.

À deux semaines de Laval, un coup d’arrêt salutaire pour l'ASSE ?

Cette claque encaissée face au Paris FC intervient à seulement deux semaines du déplacement à Laval, équipe redoutable sur les coups de pied arrêtés, comme l’a souligné Tardieu. Si cette défaite sonne comme un coup d’arrêt, elle pourrait aussi jouer un rôle de piqûre de rappel.

Le staff stéphanois a désormais deux semaines pour corriger les failles observées : manque d’intensité, marquage laxiste sur CPA, et difficulté à répondre à l’agressivité adverse. Des axes de travail qui seront centraux si l’ASSE veut éviter un nouveau départ manqué en Ligue 2.

Une chose est sûre : l’ASSE ne pourra pas se permettre d’aborder Laval avec la même légèreté défensive. Le chantier est ouvert.