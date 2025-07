Battu 3-0 par le Paris FC, l’AS Saint-Étienne approche de la fin de sa préparation sans la moindre certitude en attaque. L’absence prolongée de Lucas Stassin pèse lourd dans le dispositif d’Horneland, alors que le Belge manquera aussi le coup d’envoi du championnat, selon Le Progrès.

À deux semaines de la reprise de la Ligue 2, les Verts inquiètent. Balayés 3-0 par le Paris FC à Thonon, ils n’ont jamais vraiment semblé capables de renverser la vapeur. Si l’intensité y était par moments, l'efficacité offensive reste aux abonnés absents. Et dans ce domaine, l’absence de Lucas Stassin, qui n’a disputé aucune minute depuis le début de la préparation, devient un véritable casse-tête pour le staff. L’attaquant belge, attendu comme le leader de l’attaque stéphanoise, sera même forfait pour l’ouverture de la saison.

Une attaque stéphanoise en panne de confiance

Face au PFC, les occasions n’ont pas manqué pour les Verts, mais aucune n’a trouvé le chemin des filets. Ben Old a trouvé le bas de la transversale (32e), Miladinovic a vu sa frappe contrée in extremis (67e), et Duffus, pour ses débuts, a touché le haut de la cage (68e). Des signaux encourageants individuellement, mais insuffisants collectivement. Sans une pointe de métier comme Stassin, l’ASSE peine à peser dans les 30 derniers mètres.

Dans un système encore en rodage, l’absence de repère offensif ralentit clairement la progression. Les choix de Horneland sont limités, notamment concernant Davitashvili, qui n'est pas entré en jeu. Interrogé après la rencontre, le coach norvégien est resté évasif sur ce dossier, préférant botter en touche.

Duffus prometteur, mais encore trop seul

S’il fallait ressortir un nom après cette prestation difficile, ce serait celui de Joshua Duffus. Pour sa première apparition sous le maillot vert, l’attaquant anglais a montré des qualités de percussion intéressantes. Ses appels, sa disponibilité et sa frappe enchaînée laissent entrevoir un potentiel. Mais il lui faudra du soutien et surtout du temps pour s’intégrer pleinement.

Sans Stassin, et avec un Davitashvili qui a la tête ailleurs, l’animation offensive repose sur trop peu de certitudes. Et ce n’est pas anodin à quelques jours d’un début de saison qui s’annonce déjà crucial.

Le temps presse pour Horneland

Entre blessure, absence et tâtonnements, la ligne offensive de l’ASSE version Horneland inquiète. D’autant que la lourde défaite contre le Paris FC n'est pas anecdotique. Elle met en lumière les manques d'une équipe encore en construction. Sans Stassin, les automatismes sont absents, les combinaisons limitées, et les occasions mal exploitées.

Pour rêver de montée, les Verts devront montrer un tout autre visage dès la première journée. En attendant, le chantier offensif reste immense, et le temps commence sérieusement à manquer.