Humiliée par le Paris FC en amical, l'ASSE a pu se rendre compte des manques criants de son effectif. On pense notamment aux postes de latéraux, où les Verts sont en quête de renforts. Si plusieurs pistes ont déjà émergé, celle menant à Tony Strata (AC Ajaccio) semble au point mort.

À deux semaines de la reprise du championnat de France de Ligue 2, l'ASSE a encore du travail. Humiliés par le Paris FC en amical ce vendredi 25 juillet (0-3), les Verts ont pu se rendre encore un peu plus compte des limites criantes de leur effectif actuel. Symbole du naufrage stéphanois, les postes de latéraux, où Dennis Appiah et Lassana Traoré ont été en grande difficulté face aux attaquants parisiens. En ce sens, Eirik Horneland et le board stéphanois prospectent toujours pour se renforcer, même si le temps presse.

L'ASSE doublée pour Strata

Le club cible plusieurs profils, parmi lesquels Tony Strata (20 ans, AC Ajaccio) et Paul Joly (25 ans, AJ Auxerre), tous deux bien implantés ou prometteurs en Ligue 1 ou Ligue 2. Un autre dossier suivi de près est celui du latéral du Shakhtar Donetsk, Giorgi Gocholeishvili, pour lequel l’ASSE aurait proposé 3 M€ mais se confronte à une exigence de 10 M€ du club ukrainien.

Malheureusement pour l'ASSE, la piste menant au latéral roumain ajaccien semble avoir pris du plomb dans l'aile. En effet, ce samedi 26 juillet, Foot Mercato annonce que Tony Strata serait en passe de rejoindre le Servette de Genève (D1 Suisse), qui vient d'acquérir Lamine Fomba et a dû se résoudre à ne pas recruter Yvann Maçon, la faute à une visite médicale échouée, comme l'écrivait L'Équipe.

🚨#ASSE 🟢🟢 ❗️la quête de latéraux est plus complexe que prévue pour Saint-Etienne ❌ les Verts ont mis de côté la piste Tony Strata 🇷🇴 qui pourrait finalement se diriger vers... le Servette Genève 🇨🇭 qui n'a pas pu boucler Maçon 🎯le latéral droit de l'AJA Paul Joly… https://t.co/JNDUjvvMLh pic.twitter.com/Rjt7IEx7I5 — Sébastien Denis (@sebnonda) July 26, 2025

Un coup dur pour les Verts, alors que le déplacement à Laval, pour la première journée de championnat, approche à grand pas. Un match pour lequel, pour le moment, l'ASSE ne compte donc dans son effectif qu'un seul latéral droit et gauche, Yvann Maçon étant plus que jamais sur le départ malgré l'échec de son transfert au Servette.