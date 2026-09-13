L'ASSE se déplaçait à Marcel-Tribut hier soir pour affronter l'USL Dunkerque. Un match qui devait permettre aux Stéphanois d'empocher un sixième succès en autant de rencontres. Les hommes d'Ian Cathro ont cependant échoué face à une valeureuse équipe dunkerquoise (2-1). L'entraîneur écossais s'est pour autant montré calme en conférence de presse.

Les propos du coach de l'ASSE au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : « On a perdu un match de football. Tout le monde peut comprendre comment on se sent dans ces situations. On sait qu’on doit faire mieux. On va le passer en revue et l’analyser. Il y a une équipe qui a été efficace, pas l’autre. (…)

Des fois le résultat d’un match a beaucoup d’impact sur la manière dont on l’analyse. Est-ce qu’on a joué avec un rythme idéal ? Est-ce que c’était le match le plus fluide, avec les meilleures connexions ? Est-ce qu’on a eu les bons automatismes ? Je ne pense pas. Mais c’est arrivé par moments quand même et on doit rester calmes et focus sur ce qu’on a à faire. Peut-être que d’autres dramatiseront la chose mais notre travail reste le même et on doit être concentrés. Notre objectif est sur le long terme. »

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Cathro reste mesuré après la défaite de l'ASSE

« Un manque d’efficacité ? Je n’ai pas envie de parler de ça, on a marqué tellement de buts avant… C’était un match de football. Parfois c’est comme ça. On doit juste être capables de faire avec et d’avancer avec ça. Le résultat n’est pas celui qu’on aurait aimé avoir mais je ne veux pas me laisser emporter par ce sentiment, ça ne serait pas juste. (…)

Un gros déchet technique ? Non je ne pense pas. Ce qu’il s’est passé c’est qu’ils ont marqué deux buts et nous un. Quand on verra les statistiques, on verra quelle équipe a dominé la rencontre. Est-ce que la domination a été suffisante ? Probablement pas. Il faut aussi rendre hommage à Dunkerque qui a fait de très bonnes choses. Il va falloir qu’on analyse cette défaite pour comprendre les secteurs dans lesquels on a manqué de précision. (…)

L’absence de Mahmoud Jaber ? Il a été absent de longs mois comme vous le savez. Il y’a peut-être quelques difficultés sur son retour à la compétition. Rien de dramatique mais il faut prendre les choses au sérieux, avec calme. Il a ressenti une petite gêne sur les dernières séances. Il faut simplement le protéger. Cela ne sera pas un vrai souci pour lui mais on a pris la décision de ne pas l’intégrer au groupe aujourd’hui. »