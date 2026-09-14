L’ASSE a concédé sa première défaite de la saison à Dunkerque (2-1), après cinq victoires consécutives. Un revers frustrant, mais les chiffres invitent surtout à relativiser.

Les Verts ont pourtant eu les occasions pour repartir avec un résultat positif. Augustine Boakye a trouvé la faille et l’ASSE a multiplié les situations dangereuses. Mais deux buts encaissés en seulement six minutes ont fait basculer la rencontre. Alors, faut-il déjà s’inquiéter après cette première défaite ?

Pas vraiment. Si le résultat est évidemment décevant, le contenu du match raconte une histoire un peu différente.

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ASSE : une efficacité défensive à corriger

C’est probablement le principal enseignement négatif de cette soirée à Dunkerque. L’ASSE a payé très cher les occasions laissées à son adversaire. Pourtant, la partition ressemblait à celle proposée à Dijon (victoire 3-2).

Dunkerque n’a généré que 0,56 expected goals (xG) sur l’ensemble de la rencontre. Pourtant, les locaux ont inscrit deux buts. Surtout, ils n’ont cadré que deux frappes. Les deux ont terminé au fond des filets. Une efficacité adverse particulièrement élevée qui contraste avec les chiffres affichés par les Verts depuis le début de la saison.

En six rencontres, l’ASSE n’a concédé que 4,69 xG. Elle a pourtant encaissé six buts. Cela signifie que les Stéphanois ont concédé 1,31 but de plus que ce que les occasions adverses laissaient théoriquement attendre.

Et le match de Dunkerque pèse lourd dans cette différence. Depuis le début de la saison, l’ASSE n’a concédé que 16 tirs cadrés. Six ont terminé au fond. Autrement dit, 37,5 % des tirs cadrés adverses se transforment en but. Une frappe cadrée sur trois ou presque finit donc derrière le gardien stéphanois.

Cette statistique devra forcément être surveillée. Elle ne traduit pas nécessairement une domination adverse importante, mais plutôt une efficacité trop élevée des équipes qui affrontent les Verts. Après deux clean sheet lors des deux premières rencontres (Sochaux 3-0 et Grenoble 4-0), la suite est moins satisfaisante.

ASSE : une attaque qui aurait mérité mieux

L’autre enseignement de cette défaite est beaucoup plus encourageant. Car l’ASSE n’a pas manqué d’occasions. Les Stéphanois ont cadré sept frappes et terminé la rencontre avec 2,01 xG. Augustine Boakye a notamment trouvé la barre transversale. Maxime Bernauer, Irvin Cardona ou encore Jakob Breum ont également eu des situations franches.

Avec 2,01 xG, l’ASSE a donc largement produit suffisamment pour inscrire davantage qu’un seul but.

C’est même là toute la frustration de cette rencontre. Les Verts ont sous-performé dans le dernier geste alors que leur production offensive aurait pu leur permettre de repartir avec les trois points.

À l’inverse, Dunkerque a quasiment réalisé un sans-faute devant le but. Le contraste est donc saisissant : 2,01 xG pour l’ASSE, 0,56 pour Dunkerque, mais une défaite 2-1.

Il faut forcément prendre du recul face à un tel scénario. Sur la seule lecture du résultat, l’ASSE semble avoir réalisé une mauvaise opération. Sur celle du contenu et des occasions, le constat est nettement moins alarmant.

Une défaite qui doit surtout servir d’alerte

Après cinq victoires lors des cinq premières journées, cette première défaite ne doit pas remettre en cause tout le début de saison de l’ASSE.

Les Verts ont perdu à Dunkerque. C’est un fait. Mais ils ont aussi produit suffisamment d’occasions pour espérer un autre résultat. Leur problème principal se situe davantage dans l’efficacité des deux surfaces que dans leur capacité à créer du danger.

Le déplacement à Metz va donc prendre une importance particulière. Il promet de ne pas être une simple formalité mais sera un indicateur sur le caractère de ce groupe. Pour rappel, la saison dernière, les Verts n'avaient pas perdu lors des sept premières rencontres (17 points sur 21 possibles) avant de s'effondrer totalement par la suite (43 points sur 81 possibles).

L’objectif sera évidemment de réagir rapidement. Pas question de laisser cette défaite installer le doute après un départ aussi convaincant. Une victoire lors de la prochaine rencontre permettrait de remettre immédiatement cette soirée dunkerquoise à sa juste place.

L’ASSE a donc davantage matière à corriger qu’à s’inquiéter. L’efficacité défensive devra être surveillée, tandis que les occasions offensives devront être mieux converties. Car avec de telles statistiques, le revers à Dunkerque ressemble davantage à un accident de parcours qu’à un véritable coup d’arrêt.