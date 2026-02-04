Nouvelle recrue de l’ASSE, Julien Le Cardinal intrigue autant par son profil que par son parcours. Défenseur au vécu atypique, il débarque dans le Forez avec une histoire loin des standards du football moderne. De la pizzeria à la Ligue des champions, focus sur cinq infos à connaître sur Julien Le Cardinal.

L’ASSE a enregistré l’arrivée d’un joueur au parcours singulier. Julien Le Cardinal n’a rien d’un footballeur formaté. À 28 ans, il rejoint Saint-Étienne avec une trajectoire faite de doutes, de travail et de persévérance. Son histoire tranche avec celles des centres de formation classiques. Elle parle de sacrifices et de patience. Avant de s’imposer dans le football professionnel, le défenseur a connu une autre réalité. Une réalité bien loin des stades pleins et des projecteurs. Les supporters stéphanois vont découvrir un joueur forgé par la vie autant que par le terrain.

Julien Le Cardinal, ancien pizzaiolo devenu pro.

Avant de vivre du football, Julien Le Cardinal a surtout dû vivre tout court. À Saint-Brieuc, il met un temps le ballon de côté pour travailler. Le salaire du football amateur ne suffit pas. Il touche alors environ 150 euros par mois au club. Dans un entretien accordé à So Foot, il raconte son quotidien chez Del Arte. Il commence à la plonge, brûle des pâtes, puis passe aux entrées, aux desserts et enfin aux pizzas. Après chaque service, il en mange une. Tous les soirs. Jusqu’à saturation. « J’en ai trop mangé », confie-t-il en souriant. Cette période est difficile mais formatrice. Un passage clé dans la construction de son mental.

Un but décisif en Ligue des champions avec Brest.

Le contraste est saisissant. Quelques années après la pizzeria, Julien Le Cardinal découvre la Ligue des champions sous le maillot de Brest. Et il ne s’y contente pas d’un rôle secondaire. Face au PSV Eindhoven, il inscrit un but capital. Un but qui assure la qualification de son équipe pour les barrages. Avec, en toile de fond, une double confrontation face au PSG. Ce soir-là, il prouve qu’il sait répondre présent dans les grands rendez-vous. Une capacité précieuse pour un joueur appelé à évoluer sous pression. Un signal fort envoyé avant son arrivée à l’ASSE.

Un joueur invaincu face à l’ASSE.

Julien Le Cardinal n’arrive pas en terrain inconnu. Il a déjà affronté l’AS Saint-Étienne à deux reprises la saison dernière. Une fois avec Brest, pour une victoire nette 4-0. Une autre fois avec le Paris FC, pour un succès 2-0. À chaque fois, il repart victorieux. Mieux encore, il s’est même permis de marquer à Geoffroy-Guichard sous le maillot du PFC. Un symbole fort. À ce jour, il est invaincu face aux Verts. Une statistique qui change désormais de camp.

Un sacrifice financier rare pour signer à Lens.

Le parcours de Julien Le Cardinal est aussi marqué par un choix fort. Lors de son transfert à Lens, le dossier bloque sur le montant réclamé par le Paris FC. Franck Haise se montre transparent. Le club ne peut pas payer autant pour ce profil. Le joueur prend alors une décision radicale. Il divise son salaire par deux. L’autre moitié sert à compenser le montant du transfert, estimé entre 2 et 3 millions d’euros. Un geste rare dans le football moderne. Et révélateur d’un état d’esprit apprécié dans un vestiaire.

A déjà joué avec Bernauer

Au Paris FC, Julien Le Cardinal a joué en compagnie de Maxime Bernauer. Une courte période de quatre mois mais qui a le mérite de lui offrir un visage familier dans son nouvel environnement. Sous les ordres de Philippe Montanier, il devra rapidement trouver sa place. Son vécu et son mental plaident en sa faveur. La suite de son histoire s’écrit désormais en Vert.