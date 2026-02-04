L’AS Saint-Étienne hyper active dans le sprint final de ce mercato hivernal ! Le club a continué de renforcer son effectif jusqu’à la deadline. Retour sur les dates et heures de fin de la fenêtre des transferts dans les différents championnats.

L’arrivée d’Abdoulaye Kanté a marqué le lancement tardif du mercato stéphanois dans le sens des arrivées. Mais, comme bien souvent, le mercato hivernal se décante sur la fin. Il s’agit avant tout d’un mercato d’opportunités et d’ajustements pour les clubs.

En coulisses, l’ASSE a continué d’avancer sur les pistes menant à Le Cardinal et Soumahoro, qui ont débouché sur des officialisations dans les dernières heures. Si ces arrivées visaient à renforcer l’effectif professionnel à court terme, Saint-Étienne s’est également projetée vers l’avenir avec l’arrivée de Paalberg, qui a vocation, pour le moment, à renforcer le groupe réserve.

Côté sorties, la direction a mené un mercato maîtrisé. Yvann Maçon et Dylan Batubinsika ont quitté l’ASSE. Deux départs qui permettent d’alléger l’effectif. Une solution a également été trouvé pour Pierre Ekwah avec Watford.

Fin du mercato hivernal : les dates à connaître

Si l’ASSE a bien avancé, le calendrier n'est pas totalement refermé. En France, la fin du mercato hivernal était fixée au lundi 2 février à 20 heures. La Ligue 1 s’aligne ainsi sur la majorité des grands championnats européens.

Angleterre, Allemagne, Italie ou encore Écosse ont tous fermé leur marché à cette date. Cette clôture quasi simultanée a obligé les clubs à accélérer dans les dernières heures. La Liga s'est distingué légèrement, avec une fermeture programmée à 23h59, laissant une marge supplémentaire pour finaliser les opérations de dernière minute.

Certaines ligues bénéficient toutefois d’un délai supplémentaire. Le Portugal et les Pays-Bas ferment leur mercato le 3 février. Plus à l’est, la Turquie, la Grèce ou l’Autriche laissent leurs clubs recruter jusqu’au vendredi 6 février.

Ces différences peuvent encore jouer un rôle pour l’ASSE. Un départ vers un championnat encore ouvert reste possible. Ce qui n'est pas possible dans le cas inverse pour les arrivées.

Un dernier sprint sous haute tension

À l’approche de la deadline, chaque heure compte. Pour l’ASSE, l’essentiel semble fait. Mais le mercato réserve souvent des surprises. Une opportunité de dernière minute n’est jamais à exclure. Aucun départ n'est prévu pour l'instant à l'ASSE. Pas avant la fin de saison.