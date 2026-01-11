Auteur d'un bon début de saison, Zuriko Davitashvili est surveillé de très près durant ce mercato hivernal. Annoncé notamment du côté du Benfica Lisbonne, l'ailier géorgien ne manque pas de sollicitations.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Zuriko Davitashvili circule dans les rumeurs de transferts. L’ailier géorgien de l’ASSE, auteur d’un bon début de saison, a vu son profil évoqué du côté de clubs comme Everton, Beşiktaş ou encore Benfica. Mais à en croire les dernières informations venues du Portugal, le club lisboète aurait d'autres plans.

D’après le média A Bola, Benfica concentre ses efforts sur l’ailier brésilien André Luiz (Rio Ave). Le club suit également Wesley (Al Nassr) et Davitashvili, mais ces pistes sont considérées comme secondaires. Autrement dit, l’international géorgien n’est pas la priorité du moment.

Benfica change de cible, l’ASSE rassurée ?

Si José Mourinho avait bel et bien coché le nom de Davitashvili qu’il souhaitait déjà recruter à Fenerbahçe, l’entraîneur du Benfica semble désormais se tourner vers d’autres profils. Le club lisboète aurait même entamé des négociations pour André Luiz, reléguant Davitashvili à un rôle d’alternative.

Bien que Benfica ait tenté une approche plus tôt dans le mercato, les dirigeants stéphanois ont fermé la porte. Le joueur est jugé intransférable cet hiver. Il incarne une pièce maîtresse du dispositif d’Eirik Horneland.

Davitashvili, blessé mais toujours précieux

Touché à la cuisse après un tir contre Le Mans, Davitashvili ne sera sans doute pas rétabli pour la rencontre face à Clermont. Une absence de poids pour l’ASSE, tant le joueur de 24 ans pèse dans le jeu offensif. Buteur à 9 reprises cette saison, il reste l’un des meilleurs éléments du club.

Malgré l’intérêt de plusieurs écuries européennes, son départ en janvier semble exclu. Ni Benfica, ni Everton, ni Beşiktaş n’ont réussi à faire plier les Verts. Et à ce stade, aucun club ne semble prêt à casser sa tirelire pour forcer la décision.