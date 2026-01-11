Une semaine dense et pleine d'enseignements pour l’ASSE, marquée par un match amical, des mouvements contractuels, une infirmerie toujours très remplie et des dossiers mercato actifs. Tour d’horizon des informations essentielles avant la reprise du championnat.

Éliminés de la Coupe de France par l’OGC Nice, les Verts ont profité d’un week-end sans compétition officielle pour rester en rythme. À huis clos, dans le Chaudron, l’ASSE a affronté l’AJ Auxerre, pensionnaire de Ligue 1, dans un match amical riche en enseignements pour le staff stéphanois. Eirik Horneland a utilisé cette rencontre pour tester plusieurs ajustements. Nadir El Jamali a été repositionné dans l’axe du milieu, tandis que Kevin Pedro a évolué sur le côté droit de la défense. Autre signal positif, le retour à la compétition de Chico Lamba, absent depuis de longs mois, qui constitue un renfort précieux pour la suite de la saison.

Sur le terrain, les Verts ont concédé le match nul 1-1. Irvin Cardona a ouvert le score en début de rencontre (5e) avant une égalisation rapide des Auxerrois par Mara (10e). Si le résultat brut n’apporte pas de certitudes absolues, le contenu reste globalement cohérent face à une formation de l’élite, avec des séquences intéressantes dans l’intensité et l’animation offensive.

Kevin Pedro prolongé jusqu'en 2030

Dans la continuité de ses récentes prestations, Kevin Pedro s’apprête à prolonger son contrat avec l’ASSE pour deux saisons supplémentaires. À 19 ans, le défenseur polyvalent s’est progressivement imposé dans la rotation, jusqu’à enchaîner les titularisations ces dernières semaines. Le club récompense ainsi un joueur sérieux, appliqué et capable d’évoluer à plusieurs postes dans le couloir droit comme dans l’axe. Nous sommes ainsi en mesure de vous confirmer que Kévin Pedro sera prolongé de 2 années la semaine prochaine, portant son engagement au club jusqu'en 2030.

Cette prolongation traduit la volonté de l’ASSE de sécuriser ses jeunes éléments les plus fiables, tout en leur laissant le temps nécessaire pour confirmer à ce niveau. Pedro a montré des qualités défensives solides et une marge de progression évidente, dans un contexte où la stabilité reste un enjeu majeur pour le secteur défensif.

Une infirmerie encore bien (trop) remplie à l'ASSE

L’actualité de la semaine a toutefois été assombrie par les blessures. L’infirmerie stéphanoise demeure chargée, avec Annan, Duffus, Ferreira, Davitashvili et Bernauer actuellement indisponibles. Selon les précisions apportées par Horneland hier, en marge de la rencontre amicale face à Auxerre, Annan a repris l’entraînement collectif et pourrait postuler rapidement. Duffus et Ferreira poursuivent leur phase de reprise, mais leur retour reste trop court pour envisager une présence face à Clermont.

Touché lors du match contre Le Mans, Zuriko Davitashvili souffre d’un problème musculaire. Les examens n’ont pas révélé de lésion grave, mais l’ailier géorgien devrait manquer la prochaine rencontre par précaution, afin d’éviter toute rechute. Une absence gênante tant son impact offensif s’est révélé important depuis le début de saison.

Le coup dur majeur concerne Maxime Bernauer. Gêné depuis plusieurs mois par son genou, le défenseur central a finalement été opéré du ménisque. Cette intervention met très probablement un terme à sa saison, c'est en tout cas ce qu'a déclaré Horneland. Son compteur devrait rester bloqué à douze apparitions, un scénario redouté et désormais confirmé. Cette indisponibilité longue durée fragilise encore un peu plus une défense déjà en tension, malgré le récent retour de Lamba.

Un mercato hivernal qui débute lentement pour l'ASSE

Dans ce contexte, le mercato hivernal prend une importance stratégique. Deux chantiers principaux structurent la réflexion stéphanoise. Le poste de latéral gauche figure en tête de liste, avec un intérêt marqué pour Elvin Jafarguliyev, récemment élu meilleur joueur de l’année en Azerbaïdjan. À 25 ans, son profil plaît, même si le joueur n’a pas encore tranché quant à un départ.

Autre priorité, le recrutement d’une sentinelle capable d’apporter de l’impact et de l’équilibre. Jonathan Varane, en manque de temps de jeu à QPR, et Rabby Nzingoula, peu utilisé à Strasbourg, figurent parmi les pistes étudiées. En revanche, le dossier Pierre Dwomoh, milieu belge de Watford, a échoué à la dernière minute, sans communication officielle sur les raisons de ce revirement.