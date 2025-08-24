L’ASSE se déplaçait ce samedi soir (20h) sur la pelouse du promu, Boulogne-sur-Mer, lors de la 3ᵉ journée de Ligue 2. À l'issue de ce match dans les Hauts-de-France, Mickaël Nadé s’est présenté devant les médias en zone mixte. Des propos recueillis par Ici Saint-Etienne Loire.

Alors qu'un potentiel départ a à un moment été évoqué, Mickaël Nadé enchaîne en ce début de saison. Avec l'absence de Maxime Bernauer, le défenseur central a été propulsé comme titulaire indiscutable aux côtés de la recrue Chico Lamba. Après une première sortie délicate à Laval (3-3), il s'est bien rattrapé face à Rodez (4-0) puis hier contre Boulogne-sur-Mer (0-1). Reste à savoir si Eirik Horneland le fera débuter ou non une fois Bernauer revenu de blessure.

Nadé : « Les 3 points c'était l'essentiel »

En après match, Mickaël Nadé s'est exprimé devant les médias. Extraits : « La victoire aujourd’hui c’est le plus important. On n’a pas tout bien fait mais on empoche les 3 points, voilà. (…) Y’a des matchs qui sont différents, on a essayé de mettre du rythme face à un bon bloc. On a eu des difficultés mais on a réussi sur la fin. Comme je l’ai dit, les 3 points aujourd’hui, c’était vraiment l’essentiel. (…)

Ce que nous a dit le coach à la mi-temps ? Qu’il fallait jouer en deux touches, très rapidement pour contourner ce bloc et qu’ils n’aient pas le temps de se déplacer. Dans l’ensemble on a eu la maîtrise du ballon et on a su concrétiser quand il fallait je pense. (…)

Avec le coach, on travaille beaucoup techniquement. Il veut qu’on soit très propre sur les relances. Aujourd’hui en Ligue 2, on sait qu’on aura le ballon. À nous de bien faire avec. (…) Nos adversaires disent qu’on est la meilleure équipe de Ligue 2 ? Ça, c’est un piège. On va pas tomber dedans. On verra comment on avance de notre côté. »