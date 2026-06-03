Avant le barrage aller face à Nice, Julien Le Cardinal était présent devant les médias. L’occasion d’évoquer la progression de son coéquipier, Kévin Pédro, formé à l’ASSE. Extraits.

Titulaire indiscutable du côté de l’ASSE depuis le début de l’année 2026, Kévin Pédro s'est révélé au sein de l'effectif stéphanois cette saison. Nommé parmi les huit joueurs en lice pour le trophée de pépite de l'exercice 2025-2026, le joueur formé au club est l'un des joueurs les plus utilisés par Philippe Montanier.

Kévin Pédro confirme son nouveau statut à l’ASSE

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Utilisé en Ligue 1 plusieurs mois avant son premier contrat pro, Kévin Pédro a obtenu une première titularisation à Troyes cette saison. Sous les ordres d'Eirik Horneland, le défenseur a marqué son premier but en Vert en Coupe de France face à Quétigny. Après avoir quitté lé onze, il l'a retrouvé début janvier et a débuté chaque rencontre ou il était disponible.

Joueur du mois de février, Kévin Pédro a marqué deux buts cruciaux pour les Verts en Mars. Le défenseur formé à l'ASSE avait ouvert le score face au Red Star puis face à Annecy, lançant deux victoires abouties des siens.

Le Cardinal évoque son jeune coéquipier à l'ASSE

Julien Le Cardinal (Défenseur de l’ASSE) : “J’en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, qui découvre découvre le monde pro, et je trouve qu'il le découvre bien. Cela se passe bien pour lui, c'est bien qu'il continue. Après voilà, c'est quelqu'un d'intelligent, qui prend les conseils, qui est assidu, qui travaille, qu'on n'entend pas trop. C'est quelqu'un d'assez réservé.

J'ai beaucoup de plaisir à jouer avec lui parce que je lui apporte certaines choses. Si je peux l'aider, je l'aiderai. Même lui des fois il me donne des conseils sur certaines choses, donc je l'écoute, on s'entend vraiment bien. Il faut qu'il continue, il faut qu'il travaille parce que c'est jamais acquis. C'est pas parce qu'on fait six mois très bien en Ligue 2 que ça se passera bien si on se repose sur ses lauriers. Je lui souhaite un très bel avenir et je pense qu'il en aura un dans ce monde-là, c'est sûr.”