Eirik Horneland devra se passer de Zuriko Davitashvili ce samedi à Clermont. Touché, l’ailier géorgien manquera le choc de la 5e journée de Ligue 2. On en sait davantage.

Alors que son retour était très attendu après une trêve internationale réussie avec la Géorgie (1 but et 1 passe décisive), Zuriko Davitashvili est contraint de déclarer forfait. Selon Geo Team, l’ailier souffre d’une micro-blessure au niveau de l’ischio-jambier. Il devrait reprendre l’entraînement dans trois à quatre jours, mais il manquera le déplacement à Gabriel-Montpied.

Une absence de taille pour l’ASSE, tant l’ancien Bordelais s’imposait comme un atout majeur sur le plan offensif depuis le début de saison.

Davitashvili out, Tardieu et Jaber bien présents avec l'ASSE

La bonne nouvelle vient du milieu de terrain : Florian Tardieu, malade ces derniers jours, est rétabli et figure bien dans le groupe. Mahmoud Jaber, touché face à Grenoble et recousu au pied, a lui aussi été convoqué. Deux renforts essentiels pour un entrejeu stéphanois longtemps incertain.

L’infirmerie et les retours attendus

Du côté de l’infirmerie, Ebenezer Annan, Dennis Appiah, Aïmen Moueffek et Djylian N’Guessan poursuivent leur programme de reprise. Il faudra être patient, voire très patient pour Aïmen Moueffek.

Des choix forts de Horneland

Le coach norvégien a également tranché pour deux éléments : Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, qui cherchaient un point de chute en fin de mercato, n’ont pas été retenus dans le groupe.

L’ASSE se présentera donc à Clermont sans son ailier vedette Davitashvili, mais avec un milieu renforcé par les retours de Tardieu et Jaber. Un équilibre à trouver pour Horneland, alors que les Verts veulent conserver leur invincibilité et leur place de leader.

Horneland devra trancher mais dispose de plusieurs options pour remplacer Davitashvili : Cardona, Boakye, Old ? Rendez-vous ce samedi à 19 heures pour connaitre la composition de l'ASSE.

Sources : Geo Team