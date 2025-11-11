Plus ambitieux que jamais, Zuriko Davitashvili estime que l’AS Saint-Étienne a franchi un cap cette saison. Confiant dans la force du collectif et la concurrence accrue au sein du groupe, le Géorgien vise la montée en Ligue 1 et veut s’imposer comme un élément clé du dispositif d'Eirik Horneland.

Arrivé l’an dernier dans un contexte délicat, Zuriko Davitashvili semble aujourd’hui pleinement épanoui sous le maillot vert. Interrogé par Tribune Verte, le milieu offensif géorgien l’affirme sans détour : « Cette saison, il y a plus de concurrence ». Une situation qu’il juge bénéfique pour le groupe : « Cela pousse tout le monde à donner le meilleur. On sent que l’équipe progresse, que le collectif est plus solide ».

Avec l’apport des recrues estivales et un effectif mieux équilibré, l’ASSE affiche en effet un visage plus serein et ambitieux. « Le club a fait un gros travail au mercato, ça montre notre envie de rejouer les premiers rôles », confie Davitashvili.

Objectif : régularité et efficacité pour Davitashvili

S’il se veut ambitieux, le joueur reste lucide sur ce qu’il doit encore améliorer : « Je travaille dur pour gagner en régularité. J’essaie de progresser, d’être le plus efficace possible », explique-t-il. Auteur de prestations en dents de scie la saison passée, l’ancien de Bordeaux veut désormais peser davantage dans les statistiques, entre passes décisives et buts décisifs.

Ses objectifs personnels sont clairs : « Marquer plus, faire marquer et aider le club à remonter en Ligue 1 ». L’international géorgien sait qu’une montée représenterait un tournant pour lui comme pour le club : « On a tous envie de redonner à Saint-Étienne la place qu’elle mérite ».

Entre ambitions collectives et rêve de sélection

En parallèle de ses objectifs avec l’ASSE, Davitashvili garde un œil sur la scène internationale. Sélectionné avec la Géorgie, il nourrit le rêve de disputer une Coupe du Monde après avoir découvert l’Euro lors de la dernière édition. Sur les qualifications à la coupe du monde 2026 « On aurait pu faire mieux. J'espère que ça nous fera grandir et qu'on se qualifiera pour la prochaine coupe du monde. C'est notre objectif, on rêve tous de ça », confie-t-il.