Le week-end dernier, le foot français a été marqué par plusieurs décisions arbitrales qui ont largement fait débat. Entre l'expulsion sévère de Balogun (Monaco) et plusieurs faits de jeu lors de l'opposition entre l'OL et le PSG. Corentin Tolisso est sorti du rang en ce début de semaine. Le capitaine lyonnais a exprimé une demande : Rencontrer les arbitres. L'ancien stéphanois n'est pas d'accord.

Corentin Tolisso après OL - PSG : "C'est important pour moi de m'exprimer aujourd'hui après ce qui s'est passé ce week-end et plus généralement sur ce qui se passe depuis le début de la saison en Ligue 1. Alors oui, je fais cette vidéo, car avec l'OL, nous avons été victimes d'erreurs d'arbitrage face au PSG mais plus généralement, c'est la même chose tous les week-end sur chaque pelouse de Ligue 1. Beaucoup trop d'équipes ont été victimes d'erreur d'arbitrage. Ce n'est pas bon. Il faut changer les choses. Après le troisième but du PSG, lorsque je suis allé voir M. Bastien, je lui ai dit que j'étais désolé, mais que je ne le trouvais pas au niveau. Il m'a répondu "Que proposez-vous ?" Aujourd'hui, j'ai envie de lui répondre : qu'on se réunisse et qu'on communique. Qu'on se regroupe avec tous les capitaines des clubs de L1, avec un dirigeants de chaque club, et tous les arbitres de L1 avec leurs supérieurs. Il faut qu'on puisse dialoguer et faire avancer les choses, car aujourd'hui ce n'est plus possible."

Khazri en désaccord avec Tolisso

Une prise de parole peu courante du capitaine lyonnais qui a largement été commenté depuis sa diffusion. Ce lundi soir, l'ancien capitaine de l'ASSE, Wahbi Khazri n'a pas raté Corentin Tolisso sur le plateau du Late Football Club : "Ce qu'il propose ne va pas faire avancer les choses. C'est toujours à l'appréciation de l'arbitre. On est cinq autour de la table. Moi, j'ai des avis sur les trois situations qui ont fait débat. Et ces avis ne sauront pas les mêmes que les vôtres. C'est donc l'appréciation de l'arbitre. Ce n'est pas un robot qui va arbitrer un match. L'arbitre doit se tromper et sur une saison ça s'équilibre."

Source : Late Football Club