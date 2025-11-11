Ce samedi, l’effectif stéphanois va être plus qu’amoindri pour ce déplacement à Quetigny en Coupe de France. Entre blessures et joueurs en sélections, Eirik Horneland va être privé d’une grande partie de son XI titulaire ce week-end. Il pourrait également en profiter pour donner quelques minutes à Brice Maubleu, gardien remplaçant de l’ASSE.

L’entraîneur stéphanois devra composer avec un effectif fortement amoindri entre blessures, incertitudes et nombreux appels en sélection. Entre absences et incertitudes, Horneland devra innover pour composer un onze compétitif face à Quetigny, pensionnaire de Régionale 2, dans une rencontre piégeuse où l’ASSE n’aura pas le droit à l’erreur.

Dans le secteur défensif, Maxime Bernauer reste à l’infirmerie, et pourrait être opéré au genou. Chico Lamba poursuit sa réathlétisation après son opération, tandis que João Ferreira, absent face à Troyes, ne connaît pas sa durée d’indisponibilité. Devant, Cardona et Duffus, tous deux sortis blessés lors du dernier match, sont dans l’attente de connaître la gravité de leurs blessures, malgré des nouvelles rassurantes. L’ancien brestois s’est envolé pour rejoindre sa sélection et ne prendra pas part à la rencontre. Pierre Ekwah, lui, ne devrait pas rejouer sous le maillot vert, le joueur ayant exprimé son souhait de ne plus faire partie du groupe.

Les internationaux manquent à l’appel à l'ASSE

L’ASSE devra également faire sans de nombreux internationaux. Stoiljkovic est convoqué avec les U19 serbes, Jaber avec Israël, Stassin avec les Espoirs belges et Davitashvili avec la Géorgie. Ben Old a rejoint la sélection de Nouvelle-Zélande, tandis que Annan est en tournée asiatique avec le Ghana. Enfin, les jeunes Dodote, Gadegbeku et El Jamali porteront les couleurs des sélections françaises de jeunes.

Bonne nouvelle tout de même pour les Verts : Miladinovic effectue son retour de suspension après trois matchs d’absence. Lassana Traoré a repris l’entraînement collectif et Djylian N’Guessan, aperçu avec la réserve le week-end dernier, pourrait connaître sa première apparition avec le groupe professionnel.

Maubleu lancé samedi soir à Quetigny ?

Gardien remplaçant depuis son arrivée il y a 1 an, Brice Maubleu n’a connu qu’une seule rencontre sous le maillot Vert. Doublure de Larsonneur depuis le début de la saison dernière, il avait pris part à la défaite 4-0 de l’ASSE face à Marseille en 32ᵉ de finale de la Coupe de France.

Les stéphanois ont pris l’habitude depuis plusieurs saisons de faire tourner leurs gardiens lors de la coupe. La saison passée, Laurent Huard avait donc lancé l’ex-grenoblois lors de l’entrée en lice des Verts. Matthieu Dreyer avait été titularisé la saison précédente à Bourg-en Bresse par Laurent Batlles.

Eirik Horneland pourrait bien décider de faire souffler son gardien titulaire Gautier Larsonneur, très sollicité ces dernières semaines. Une occasion rêvée pour l’expérimenté portier de l'ASSE de retrouver la compétition et de prouver qu’il reste une solution fiable dans la hiérarchie.

Arrivé l’été pour apporter son expérience, Brice Maubleu n’a pour l’instant disputé qu’une rencontre officielle sous le maillot vert. L’ancien gardien du GF38 (Grenoble) a néanmoins convaincu le staff par son professionnalisme et son investissement à l’entraînement. Face à Quetigny, pensionnaire de Régionale 2, le contexte semble idéal pour lui offrir du temps de jeu sans prendre de risques majeurs.



La Coupe de France, un tremplin pour les doublures

Ce type de rencontre est souvent l’occasion pour les remplaçants de se mettre en avant. La Coupe de France représente un test grandeur nature pour Brice Maubleu, dont le dernier match officiel remonte à décembre 2024 face à Marseille.

Habitué aux joutes de Ligue 2, le gardien de 35 ans possède l’expérience nécessaire pour encadrer une défense largement remaniée en raison des nombreuses absences. Sa capacité à communiquer et à rassurer pourrait être précieuse dans un contexte de Coupe où les surprises sont monnaie courante.

Larsonneur, intouchable depuis le début de son aventure à l’ASSE, pourrait bénificier d’un repos avant de retrouver les pelouses de Ligue 2 dès la semaine suivante. Pour Horneland, cette gestion permet d’éviter la fatigue tout en offrant du temps de jeu à des joueurs qui en ont peu.

Si rien n’est encore acté, Brice Maubleu pourrait bien être la surprise du onze stéphanois samedi soir à Quetigny.