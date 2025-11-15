À l’approche de la rencontre de coupe de France face à Quetigny (R2), ce samedi soir, l’AS Saint-Étienne (ASSE) s’apprête à se déplacer à Dijon pour lancer son aventure. Avant de découvrir une nouvelle compétition, Eirik Horneland a abordé ce match du 7ᵉ tour de la Coupe de France. Il est revenu sur la prestation face à l'ESTAC. Pedro a marqué des points.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Il y a des chances pour que nos jeunes joueurs du Centre fassent partie de l'équipe. On a vu la semaine dernière la prestation de Kevin Pedro qui sort de l'équipe réserve. Il a fait un très bon match avec l'équipe première. Quand on est réserviste, il faut être prêt à la moindre opportunité qui se présente et faire de son mieux pour profiter de cette chance offerte."



Pedro a séduit Horneland

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Ce qui m'a plu dans la prestation de Kevin Pedro, c'est qu'il a joué avec beaucoup de maturité. Il n'avait pourtant qu'une seule séance avec nous avant la rencontre. Et pourtant, il a pris ce match comme il le fallait. C'est un joueur qui est assez rapide sur ses appuis au sol, très bon dans les duels au sol également. Il a aussi été capable de donner un bon ballon à Augustine Boakye sur le troisième but. Je trouve que c'est vraiment un très bon joueur. C'est un joueur qui a beaucoup de volume, il peut couvrir beaucoup de surface et est très mobile."

Pierre Ekwah a disparu

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Pierre Ekwah ? Je suis désolé, mais je n'ai pas plus de choses à dire sur le sujet. Je ne peux pas répondre à cette question, je n'ai vraiment pas d'informations sur le sujet. La dernière fois que je l'ai vu, c'était cet été et depuis je suis sans nouvelles. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous répondre."

L'ASSE sans ses supporters

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “L'interdiction de déplacement ? Évidemment que ça va manquer à l'équipe. Jusqu'à présent, on a eu la chance de pouvoir évoluer avec le soutien de nos supporters partout, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Malheureusement, ils ne seront pas là samedi. Il va falloir qu'on fasse sans eux et j'espère qu'on arrivera à se qualifier pour pouvoir jouer devant eux sur les prochains tours."

