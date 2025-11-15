En difficulté en Coupe de France ces dernières années, les récents parcours de l’ASSE illustrent autant les regrets que les rares frissons vécus par les Verts lors des dix dernières éditions. Retour sur une décennie souvent compliquée, à l’heure d’aborder l’entrée en lice face à Quetigny ce samedi.

La Coupe de France a souvent souri à l’ASSE par le passé, avec 6 trophées remportés, mais la période récente raconte une histoire bien différente. Lors de l’édition 2024-2025, les Verts ont quitté la compétition dès leur entrée en lice, lourdement battus 4-0 par l’OM en 32ᵉ. Un scénario malheureusement dans la continuité de 2023-2024, marqué par une élimination au 8ᵉ tour sur sa pelouse face à Nîmes (0-1), sans jamais réussir à renverser le match.

Lors de ces 2 dernières éliminations, l’ASSE était dirigée par Laurent Huard qui assurait un intérim en attendant un changement d’entraîneur. L’année précédente, en 2022-2023, la désillusion avait été encore plus marquante : un triste 0-0 face à Rodez, suivi d’une élimination aux tirs au but dès le 7ᵉ tour.

Des chutes précoces en série

En 2021-2022, l’ASSE avait pourtant réussi à avancer jusqu’en huitièmes de finale, avant de tomber face à Bergerac, formation de National 2, dans une soirée restée comme l’une des grandes désillusions de la décennie. La saison précédente, Sochaux avait stoppé les Verts dès les 32ᵉ (1-0).

Un scénario qui s’était répété en 2018-2019 avec la déroute à Geoffroy Guichard face à Dijon (6-3) en 16e de finale, puis en 2017-2018 à Troyes, où l’ESTAC avait eu le dernier mot aux tirs au but après un match nul 1-1. En 2016-2017, Auxerre avait aussi puni Saint-Étienne en prolongation (3-0), également en 16ᵉ de finale.

Une seule éclaircie pour l’ASSE… la finale 2020

Au milieu de ces échecs, une éclaircie majeure : l’édition 2019-2020. Les Verts avaient signé leurs plus beaux parcours du XXIe siècle. Après avoir battu Monaco en huitièmes, puis renversé Rennes dans un Chaudron en fusion en demi-finale grâce au but de Boudebouz à la 90+4’, l’ASSE avait retrouvé le Stade de France, 38 ans après sa dernière finale de Coupe de France.

La finale face au PSG s’était soldée par une courte défaite (1-0), marquée par l’expulsion de Loïc Perrin pour son dernier match en carrière. Depuis, le club n’a plus jamais atteint un tel niveau. Les affrontements face au PSG en Coupe étaient synonymes de longs parcours pour les Verts ces 10 dernières saisons. En 2015-2016, les Parisiens étaient venus s’imposer 3-1 dans le Chaudron en quart de finale.

Une série à briser contre Quetigny

Au total, la décennie raconte surtout une accumulation d’éliminations précoces. L’ASSE n’a plus dépassé les huitièmes depuis cinq ans et reste sur 2 sorties dès l’entrée en lice lors des 3 dernières saisons. Ce samedi à Quetigny, les Verts doivent briser cette spirale pour relancer une histoire devenue trop souvent frustrante.