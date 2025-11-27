La communication ne cesse autour de la rencontre qui opposer l'ASSE et son voisin ligérien, Ecotay-Moignt. La Direction de l'AS Saint-Etienne a souhaité marquer le coup. Pour l'occasion, la conférence de presse du club de R3 s'est tenu conjointement avec celle des Verts. Ils ne cachent pas leur joie avant ce moment historique.

Éric Cognet, entraîneur de l’USEM : "Heureux d’être là ? Oui, beaucoup d’entraîneurs et de clubs aimeraient être à notre place. Vous imaginez la folie dans la tête de mes joueurs ? L’ASSE nous accueille comme un club local dans son univers professionnel et nous offre une expérience extraordinaire."

ASSE - USEM : Un rendez-vous impossible à préparer

Éric Cognet se trouve face à un grand défi. Au-delà du rendez-vous exceptionnel et historique qui attend son club, il doit essayer de préparer ses troupes. Mission impossible ?

"On a construit un groupe au fil du parcours. On essaye de préparer nos joueurs à ce qu’il va se passer samedi, mais c’est impossible ! (…) L’ASSE est une très belle équipe. On prépare ce match de façon assez classique, en vidéo, mais notre problématique désormais : c’est comment faire face à ça ? Il faudra beaucoup de concentration pour anticiper les situations. Il faudra également parvenir à garder le ballon lorsque nous l’aurons."

"À 38 ans, c'est incroyable !"

S'il y en a bien un qui est tout sourire cette semaine, c'est Benoit Brunon. Il pensait arrêter sa carrière cet été. Il devait être initialement suspendu pour ce 8ᵉ tour de Coupe de France. Mais les planètes étaient visiblement alignées pour qu'il voit sa carrière récompensée de la meilleure des manières.

Benoît Brunon, capitaine de l'USEM : "Ça commence à devenir réel pour nous. Pour tout notre groupe, l’ASSE est un rêve. Cette opportunité est magnifique pour tout le club, des joueurs aux bénévoles. (…) Personnellement, je devais être suspendu après avoir pris un jaune à la 90e au tour précédent. Ça a été compliqué à vivre… Mais le match face à Saint-Galmier a été avancé cette semaine et me permet de jouer à GG. À 38 ans, c'est incroyable !"

Source : ASSE