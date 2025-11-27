1 semaine après avoir battu Nancy, l’ASSE va déjà retrouver le Stade Geoffroy Guichard pour le 8ᵉ tour de la Coupe de France. Avant d’affronter Ecotay Moingt, Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse afin d’évoquer la réception du club ligérien évoluant en Régional 3. Extraits.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Plusieurs joueurs sont forfaits : Chico Lamba et Lassana Traoré, mais également Mahmoud Jaber, Lucas Stassin, Joshua Duffus et Djylian N’Guessan. Maxime Bernauer est incertain, tandis que Zuriko Davitashvili est malade. On verra demain les concernant. Malgré tout, samedi, nous mettrons la meilleure équipe possible. Certains joueurs ont besoin de minutes de jeu."

Duffus de retour mardi

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Joshua Dufus, la réathlétisation prend un petit peu plus de temps que prévu. Il sera forfait pour cette rencontre et notre espoir est de pouvoir le voir reprendre l'entraînement collectif mardi prochain. Et pour Lucas Sassin, il est revenu de sélection avec un souci au mollet et il a été out depuis et on va encore attendre pour se prononcer. C'est probable qu'on le revoie plutôt début du mois de janvier car les semaines vont s'enchaîner assez vite et il doit résoudre son souci avec le mollet.

N'Guessan ? Il est également touché au mollet. Probablement la même chose que pour Stassin, on devrait le retrouver dans deux ou trois semaines. Probablement en janvier. Certainement un retour après la trêve.

Le premier attaquant qui redeviendra à notre disposition sera certainement Joshua Duffus, on verra s'il sera apte pour la prochaine rencontre face à Dunkerque."

Horneland veut aligner le meilleur onze pour l'ASSE

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Sur ce match qui arrive, on va aligner toutes nos forces en présence. On cherchera à aligner la meilleure équipe disponible, d'autant que certains joueurs comme Maxime Bernauer ou João Ferreira ont besoin de temps de jeu pour se remettre en jambe. C'est aussi le cas d'Ebenezer Annan. Il y a évidemment cette absence de purs attaquants à aligner samedi, mais on va s'occuper de régler ce problème. [...] Brice Maubleu sera le gardien de l'équipe samedi."