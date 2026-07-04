Jakob Breum est officiellement un joueur de l'ASSE. Le milieu offensif danois de 22 ans s'est engagé jusqu'en 2030 avec les Verts. Avant de débuter cette nouvelle aventure, il a adressé un message plein d'émotion aux supporters des Go Ahead Eagles, son désormais ancien club.

L'ASSE poursuit son mercato estival. Après l'arrivée de Sohaib Naïr, le club stéphanois a officialisé la signature de Jakob Breum. Le milieu offensif danois, en provenance des Go Ahead Eagles, devient la deuxième recrue estivale d'Ian Cathro. International Espoirs danois, il portera le numéro 10 sous les couleurs stéphanoises et s'est engagé jusqu'en juin 2030.

Jakob Breum quitte les Go Ahead Eagles avec émotion

Avant de se tourner vers son nouveau défi dans le Forez, Jakob Breum a tenu à remercier son ancien club. Sur ses réseaux sociaux, le Danois a publié un message dans lequel il revient sur les trois saisons passées aux Pays-Bas.

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"Go Ahead Eagles, merci pour tout ! ❤️💛

Ce fut un immense honneur de représenter ce formidable club de football au cours des trois dernières saisons, mais l’heure est désormais venue de relever un nouveau défi.

Ensemble, nous avons créé des souvenirs qui resteront gravés à jamais dans nos mémoires : notre qualification pour les barrages de l’UEFA Conference League, notre victoire en Coupe et notre parcours en Ligue Europa à vos côtés. Vous étiez toujours là, que nous jouions à domicile ou à l’extérieur. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais, et je suis sûr que vous non plus. 🦅

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait partie de mon parcours au sein du club : mes coéquipiers, le staff technique, le personnel administratif, les supporters et tous ceux qui m’ont aidé en coulisses.

J’espère vous revoir tous très bientôt ! 🦅

– Breum"

Un joueur ravi de rejoindre l'ASSE

Jakob Breum (nouveau milieu de l'ASSE) : "Je suis très heureux de rejoindre un très grand club, l'un des plus titrés du pays, avec énormément de fans. Je suis un joueur à l'état d'esprit offensif, qui adore jouer vers l'avant, attaquer et créer des situations de buts pour mes coéquipiers afin de faire gagner mon équipe. Je souhaite vraiment apporter mes qualités à ce groupe qui a l'ambition d'être promu en fin de saison et je ferai de mon mieux pour ce club. J'ai hâte de rencontrer ce Peuple Vert et j'espère qu'ils apprécieront mes qualités sur le terrain."