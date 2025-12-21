L’arbitre Gaël Angoula a été désigné pour officier lors du 8ᵉ de finale entre l’ASSE et le Stade de Reims, ce dimanche à 14h45. À 43 ans, l’ancien défenseur du SC Bastia est un visage bien connu sur les pelouses de Coupe de France. Il a déjà dirigé 13 rencontres, avec un total de 37 avertissements, trois expulsions directes et deux penalties sifflés depuis le début de sa carrière en tant qu’arbitre professionnel.

Puis, toutes compétitions confondues, Angoula affiche neuf matchs arbitrés depuis août, dont trois en Ligue 2 et six dans l'élite (33 cartons jaunes, un rouge, quatre penalty).

Une première en Coupe de France, souvenir contrasté en Ligue 2

Ce ne sera pas une première entre Gaël Angoula et les Verts cette saison. L’arbitre avait déjà dirigé la rencontre entre Boulogne-sur-Mer et Saint-Étienne, lors du 8ᵉ tour de Coupe. Ce jour-là, les hommes d’Eirik Horneland s’étaient imposés en fin de rencontre, grâce à un but libérateur de Zuriko Davitashvili à la 74ᵉ.

En trois matchs dirigés de l’ASSE, Angoula présente un historique contrasté. Avant Boulogne, il était au sifflet lors du nul face à Grenoble (2-2) en octobre 2022. Il avait également arbitré la lourde défaite des Stéphanois à Brest (4-0) en août 2024. Une rencontre durant laquelle Angoula avait sifflé deux penalty en faveur des Bretons.

Il s'agirait en revanche de la première opposition de l'ASSE en Coupe de France dirigée par Gaël Angoula. Espérons que les Verts sauront profiter de ce baptême de l'air pour inverser la dynamique actuelle.

La rencontre :