Joueur de l'ASSE de 1972 à 1983, Gérard Janvion continue de suivre avec un œil averti l'actualité des Verts. Dans un entretien accordé à Tribune Verte, l'ancien défenseur a livré son regard sur la nouvelle direction. Extraits.

Il fait partie des légendes vivantes de l'ASSE. Stéphanois pendant plus d'une décennie (1972 - 1983), Gérard Janvion continue d'être très apprécié dans le Forez. Alors qu'approche le cinquantième anniversaire de la finale de la Coupe d'Europe 1976 perdue face au Bayern Munich, le Martiniquais était déjà revenu sur son passage chez les Verts dans le podcast Koulé Matinik, racontant notamment son arrivée en métropole, au jeune âge de 19 ans.

"On sent qu'il y a des gens compétents" à la tête de l'ASSE

Aujourd'hui âgé de 72 ans, le natif de Fort-de-France garde un oeil attentif aux prestations de son club de coeur. Dans un entretien accordé au magazine Tribune Verte, Gérard Janvion a, entre autre, livré son regard sur la nouvelle direction de l'ASSE. Arrivé au lendemain de la remontée en Ligue 1 de 2024, Kilmer Sports Ventures reste parfois décrié par les supporters stéphanois. La redescente immédiate en Ligue 2 n'y est pas pour rien, les investissements sur des joueurs qui interrogent parfois non plus.

Mais l'ancien défenseur veut encore laisser du temps au trio Ivan Gazidis - Huss Fahmy - Jason Rosenfeld. "Déjà, je ne les connais pas car je n’ai encore eu l’occasion de les rencontrer. Mais on sent bien qu’ils n’ont pas repris le club pour perdre pendant des années, analyse Janvion. On sent qu'il y a des moyens, de l'ambition et des gens compétents à la tête du club, tant mieux. Personnellement, et même si j'ai un regard extérieur, je crois en eux. Juste regrettable que l'on soit descendus en seconde division au terme de l'exercice précédent. Car il est une évidence que notre club n'a rien à faire en Ligue 2..."

"Roland Romeyer n'aimait pas trop les anciens Verts"

Et la légende de l'ASSE de conclure par un petit regret vis-à-vis de l'ancienne direction symbolisée par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. "Au sujet de l’ancienne direction, je trouve surtout dommage que Roland Romeyer n’ait jamais montré l’envie de travailler avec certains d’entre nous. On aurait pu rendre quelques services tout de même, souffle Janvion. Moi, par exemple, j’aurais pu donner mon opinion sur certains espoirs qui évoluent aux Antilles. Avoir un regard sur la formation quand on a été professionnel de haut-niveau, c'est important. Mais ça ne s'est jamais fait. Roland Romeyer, de toute évidence, n’aimait pas trop les anciens Verts. Il n’a pas su faire avec nous."