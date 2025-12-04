L'ASSE affrontera l'OGC Nice en 32ᵉ de finale de Coupe de France. Les aiglons traversent une période de turbulence. Si l'incertitude plane autour de l'avenir de Franck Haise, sept joueurs devraient rater la réception de l'AS Saint-Etienne.

Rien ne va plus du côté de la Côte d'Azur. La défaite de l'OGC Nice à Lorient (3-1) a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase niçois. Un résultat qui a suscité la colère des supporters aiglons. Des supporters qui, pour certains, sont venus exprimer leur mécontentement au retour de ce déplacement. Des coups auraient été portés sur Terme Moffi et Jérémie Boga. Deux joueurs en arrêt de travail depuis. Si l'origine de la discorde est connue, les faits doivent encore être éclaircis. Une chose est certaine, l'OGC Nice est au centre de la tempête.

Un calendrier compliqué pour les Aiglons

L'ASSE se présentera à l'Allianz Riviera le 21 décembre. D'ici là, les Verts affronteront Dunkerque et Bastia. Nice devra s'en sortir face à Angers, Braga et Lens. Un calendrier compliqué qui pourrait accentuer les tensions.

Nice privé de 7 joueurs ?

Des rencontres d'autant plus complexes que les aiglons devront composer avec de nombreuses absences. La CAN arrive à grands pas. Plusieurs niçois sont sélectionnés ou devraient l'être. Yehvann Diouf et Antoine Mendy devraient rejoindre le Sénégal (à confirmer le 5 décembre). Ali Abdi est régulièrement convoqué par la Tunisie. C'est également le cas de Terme Moffi (Nigéria), Jérémie Boga (Côte d'Ivoire), Hicham Boudaoui (Algérie) ou encore Sofiane Diop (Maroc).

L'ASSE épargnée

La prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) est organisée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. La Fifa a autorisé les clubs à conserver leurs internationaux africains jusqu’au 15 décembre, soit moins d’une semaine avant le début de la CAN au Maroc. Les joueurs sélectionnés pour la CAN seront donc en pleine préparation pour ce 32e de finale de Coupe de France. L'ASSE, épargnée par la CAN, affronteront donc un Nice diminué.