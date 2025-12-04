Par le passé, l'ASSE a souvent été impactée par la CAN. Cette saison, ça ne sera vraisemblablement pas le cas. Stratégie du club ? Le hasard qui fait bien les choses ? Explications.

La prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) est organisée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. La Fifa a autorisé les clubs à conserver leurs internationaux africains jusqu’au 15 décembre, soit moins d’une semaine avant le début de la CAN au Maroc. Les joueurs sélectionnés pour la CAN seront donc en pleine préparation à compter des 32e de finale de Coupe de France.

La Ligue 2 épargnée

Pour cette édition, les dates de la CAN ont été avancées. Positif pour les clubs français. Pendant la phase de poule (du 21 au 31 décembre), aucune journée de championnat ne sera disputée. Pour la phase éliminatoire (du 3 au 18 janvier), seulement deux journées de L1/L2 auront lieu. S'il faut prendre en compte l'impact sur les 32ème de finale de Coupe de France où les joueurs retenus seront en pleine préparation, le calendrier français sera bien moins impacté cette saison que par le passé.

L'ASSE pas concernée

Les deux seuls joueurs africains qui rejoignent régulièrement leurs sélections sont Dylan Batubinsika (RDC) et Ebenezer Annan (Ghana).

Le premier cité n'a pas été retenu. Un vrai coup dur pour le défenseur stéphanois qui paie son manque de temps de jeu à l'ASSE.

Le second, se trouve dans une situation différente. Le Ghana n'est pas qualifié pour cette édition de la CAN. Une désilusion pour les ghanéen qui fait les affaires des Verts.

21 décembre : Maroc-Comores (groupe A)

22 décembre

Mali-Zambie (groupe A)

Égypte-Zimbabwe (groupe B)

Afrique du Sud-Angola (groupe B)

23 décembre

Nigeria-Tanzanie (groupe C)

Tunisie-Ouganda (groupe C)

Sénégal-Botswana (groupe D)

RD Congo-Bénin (groupe D)

24 décembre

Algérie-Soudan (groupe E)

Burkina Faso-Guinée Équatoriale (groupe E)

Côte d'Ivoire-Mozambique (groupe F)

Cameroun-Gabon (groupe F)

26 décembre

Maroc-Mali (groupe A)

Zambie -Comores (groupe A)

Egypte-Afrique du Sud (groupe B)

Angola-Zimbabwe (groupe B)

27 décembre

Nigeria-Tunisie (groupe C)

Ouganda-Tanzanie (groupe C)

RD Congo-Sénégal (groupe D)

Bénin-Botswana (groupe D)

28 décembre

Algérie-Burkina Faso (groupe E)

Guinée Équatoriale-Soudan (groupe E)

Cameroun-Côte d'Ivoire (groupe F)

Gabon-Mozambique (groupe F)

29 décembre

Maroc-Zambie (groupe A)

Comores-Mali (groupe A)

Egypte-Angola (groupe B)

Zimbabwe-Afrique du Sud (groupe B)

30 décembre

Nigeria-Ouganda (groupe C)

Tanzanie-Tunisie (groupe C)

Botswana-RD Congo (groupe D)

Bénin-Sénégal (groupe D)

31 décembre

Guinée Équatoriale-Algérie (groupe E)

Burkina Faso-Soudan (groupe E)

Cameroun-Mozambique (groupe F)

Côte d'Ivoire-Gabon (groupe F)

Huitièmes de finale

3 janvier 2026

1ᵉʳ groupe D-3ᵉ groupe B/E/F (H1)

2ᵉ groupe A-2ᵉ groupe C (H2)

4 janvier 2026

2ᵉ groupe B-2ᵉ groupe F (H3)

1ᵉʳ groupe A-3ᵉ groupe C/D/E (H4)

5 janvier 2026

1er groupe B-3ᵉ groupe A/C/D (H5)

1er groupe C-3ᵉ groupe 1/B/F (H6)

6 janvier 2026

1er groupe F-2ᵉ groupe E (H7)

1ᵉʳ groupe E-2ᵉ groupe D (H8)

Quarts de finale

9 janvier 2026

Vainqueur H1-Vainqueur H2 (Q1)

Vainqueur H3-Vainqueur H4 (Q2)

10 janvier 2026

Vainqueur H5-Vainqueur H7 (Q3)

Vainqueur H8-Vainqueur H6 (Q4)

Demi-finales

14 janvier 2026

Vainqueur Q1-Vainqueur Q3

Vainqueur Q4-Vainqueur Q2

Petite finale

17 janvier 2026

Finale

18 janvier 2026