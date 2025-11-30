Un large succès de l’ASSE en Coupe de France avec un quadruplé de Ben Old et les premières de plusieurs jeunes talents a illuminé Geoffroy-Guichard contre Ecotay Moingt (11-1).

L’ASSE a vécu une soirée particulière au stade Geoffroy-Guichard. Le Chaudron a vibré dès les premières minutes. Le public avait répondu présent pour ce 8e tour de Coupe de France. Les Verts ont rapidement imposé leur rythme. Ecotay-Moingt n’a jamais pu rivaliser. Ben Old a marqué la rencontre. Le milieu offensif a signé un quadruplé. Les jeunes issus du centre de formation ont eux aussi brillé. Le match a offert une pluie de buts et des premières marquantes pour plusieurs joueurs.

Quadruplé de Ben Old : une soirée historique

Ben Old a vécu son premier grand moment sous le maillot vert. L’international néo-zélandais a signé un quadruplé, son tout premier au Chaudron. Il devient ainsi le premier joueur de l’ASSE à inscrire quatre buts dans une même rencontre depuis Jean-Philippe Krasso, auteur d’une performance identique en août 2022 face à Bastia.

Old a été omniprésent dans les zones offensives. Toujours juste dans ses déplacements, il a trouvé les espaces avec facilité. Il s'est également mué en passeur décisif pour le second but de Nadir El Jamali. Sa prestation lui donne de la confiance et du crédit pour les semaines à venir. D'autant qu'il pourra profiter des différentes absences (Stassin, N'guessan...) pour gagner en temps de jeu après un début de saison délicat.

Les jeunes de l’ASSE en lumière au Chaudron

Ce large succès a aussi mis en avant les jeunes du centre de formation. Nadir El Jamali, né en 2007, a inscrit ses deux premiers buts en professionnel. Titulaire et auteur d’un match plein, il a fait preuve d’une maturité étonnante pour son âge. Ce doublé dans le Chaudron restera un moment fondateur dans sa jeune carrière.

Paul Eymard a lui aussi vécu une grande première. Le milieu né en 2008 effectuait sa première titularisation à domicile. Très actif dans l’entrejeu, il a marqué et délivré une passe décisive de la tête pour Ben Old. Déjà buteur au tour précédent contre Quetigny (3-1), il confirme son potentiel et sa capacité à répondre présent dans les matches où on fait appel à lui.

Irvin Cardona, malgré seulement 45 minutes disputées, a offert une partition parfaite. L’attaquant a délivré cinq passes décisives. Deux pour Old, une pour Ferreira, une pour El Jamali et une pour Miladinovic. Une prestation rare et totalement maîtrisée, qui illustre son altruisme et son sens du collectif.

Ce match restera comme une soirée de premières, d’efficacité et d’espoirs confirmés pour l'ASSE. Le public a vu une équipe impliquée, appliquée et tournée vers l’avant. Une victoire large (11-1) qui permet de continuer l'aventure en Coupe de France.