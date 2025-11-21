Avant le match face à Nancy pour la 15ème journée de Ligue 2, Le joueur le plus utilisé à l'ASSE cette saison : Mickaël Nadé s'est présenté en conférence de presse avant la rencontre. Extraits.

Titulaire indiscutable depuis le début de la saison en Ligue 2 (1 242 minutes jouées sur 1 260), Mickaël Nadé s'est présenté en conférence de presse jeudi 20 novembre. Avant la rencontre de la 15e journée entre l'ASSE et Nancy, le défenseur formé à L'Étrat s'est exprimé sur la fin d'année 2025 et les manquements qui continuent de plomber l'équipe d'Eirik Horneland.

Mickaël Nadé (défenseur de l'ASSE) : (Sur la volonté de récupérer la 1re place avant la trêve) "Oui, ça fait partie de nos objectifs. Maintenant, on va prendre les matchs les uns après les autres et on verra comment ça se passe. Mais oui, ce serait bien de finir l’année en étant premiers du championnat."

(Sur les irrégularités qui plombent l'ASSE) "Ce sont les questions qu’on se pose tous. J’ai l’impression que c’est quand on est dos au mur qu’on fait de belles choses. Mais c’est la réalité du foot aujourd’hui : il faut être concentré en permanence, prendre match par match et essayer de donner le maximum à chaque fois."

"Je pense qu'il faut être plus concentré"

Mickaël Nadé (défenseur de l'ASSE) : (Un manque d'implication ?) "Non, je ne pense pas. Après, chacun a sa vision des choses. Mais quand on tire tous dans le même sens, on arrive à faire de belles choses."

(La fête qui arrive en Coupe de France) "Ça fait vraiment plaisir. On est pressés de jouer ce match. C’est le football qu’on aime : rendre les gens heureux. Et puis il faut gagner. Mais on est contents de ce tirage, pour eux comme pour nous. On va le préparer de la même manière qu’en championnat. Il faut respecter l’adversaire, se donner à fond et gagner le match. Parce qu’on peut aussi se faire surprendre, c’est le football. Donc on va l’aborder comme un match de championnat."

(Le fait que l'équipe prenne des buts même contre Quetigny (R2)) "C’est vrai. Et en tant que défenseur, ça me fait un peu chier, excusez-moi du terme. Mais il faut essayer de régler ça. Je pense qu’il faut être plus concentrés. Notre jeu est très offensif, donc c’est normal que parfois on encaisse. Mais c’est vrai que ça fait beaucoup. En tout cas, on travaille pour corriger ça au plus vite."