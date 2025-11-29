L'ASSE disputera le 8e tour de Coupe de France, ce samedi. Face à Écotay-Moingt (R3), la tâche s'annonce facile en première lecture. Mais des doutes subsistent chez les observateurs du club Stéphanois. Analyse dans le dernier avant-match sur Youtube.

Les Verts s'imposaient le weekend dernier face à Nancy. Non pas sans douter. L'ASSE s'est encore une fois fait peur, faute à un manque d'humilité, analyse Romain, rédacteur pour Peuple Vert. "Je suis satisfait des trois points, et c’est surtout ça que je vais retenir de cette rencontre. (...) Ce groupe aime bien se faire plaisir. Mais je ne vois pas un groupe qui aime trop se faire mal. J’ai revu des comportements qui m’agacent."

Des incertitudes sont encore largement visible. Et ce, à la mi-saison pour une équipe qui postule au titre de champion.

Une rencontre gagnée d'avance ?

À domicile ce samedi, les joueurs d'Eirik Horneland ne devraient pas être bousculés, affirme Sylvain. "Aujourd’hui, on fait quand même face à une R3. Il n’y a aucun monde dans lequel elle peut rivaliser avec une Ligue 2, avance ce dernier. Si tu mets ne serait-ce que 60 % de tes intentions, pour une équipe de Ligue 2, c’est terminé.

C’est le match de leur vie. Is vont jouer le match 50 fois dans leur tête avant le coup d’envoi, et à la 52e, ils auront tous des crampes parce que tout sera beaucoup trop grand pour eux. Et c’est normal. Ce n’est pas un jugement."

Le seul réel intérêt pour l'ASSE, c’est de regarder l’état d’esprit"

Mais parfois capable de s'auto-saborder, l'ASSE laisse quelques doutes autour de son attitude.

"Aujourd’hui, Saint-Étienne doit gagner, point. Il n’y a pas de débat, estime Romain, avant de s'interroger sur l'utilité de la rencontre pour les Verts. (...) Contre Quetigny, l’intérêt, c’était que je pouvais voir plein de jeunes jouer sous le maillot vert. Là, aujourd’hui, le seul réel intérêt pour l'ASSE, c’est de regarder l’état d’esprit. Est-ce qu’ils vont respecter le jeu ? Est-ce qu’ils vont respecter leur maillot ? Et respecter le public, qui sera encore là, fin novembre, pour un match contre une R3 ?"

Mais au-delà, Sylvain souligne avant tout l'atmosphère autour de l'opposition. "Il faut être honnête. L'ASSE fait beaucoup de politique autour de ce match. Moi, j’avoue que je trouve ça même un peu exagéré. Vivement que ça se termine, qu’on passe et qu’on passe à la suite, parce que les plus importants, c’est Dunkerque et Bastia."

Avant-match : une rencontre de Coupe de France pour du beurre ?