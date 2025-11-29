Reporté la semaine dernière à cause des intempéries, le match de la réserve de l'ASSE se jouait ce samedi. En effet, les hommes du trio Gibert-Hamouma-Fauvey se déplaçaient à Saran dans le Loiret pour le compte de la 9ᵉ journée de national 3. Résumé de la rencontre jouée à 14h30 ce samedi suivi grâce au forum de Poteaux-carrés.

Le coach stéphanois a exprimé sa grande frustration après la défaite contre Chamalières (2-0), sur le site officiel : "C’est sûrement notre pire match de la saison. Sans les ingrédients qu’il faut, on se fait forcément sanctionner. On a pris, comme je l’ai dit aux garçons, une leçon d’humilité. Avec des valeurs, de l’envie et une bonne organisation, notre adversaire a respecté les fondamentaux du football. De mon côté, je suis déçu et énervé. On continue de donner des buts à nos adversaires. Offensivement, il faut être plus créatif, plus méchant dans les 25 derniers mètres. Aujourd’hui, il manquait trop de choses."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Delacroix - Achour, Batubinsika, Dodote, Makhloufi, Hornech - Ait amer, J. Mouton - Cheikh, Moulin, Othman.

Sont entrés en jeu : Konte, Traore, Teillol.

Résumé du match

Dans ce match qui se joue finalement une semaine après la date initialement prévue, les Verts vont ouvrir le score après quinze minutes de jeu. C'est le buteur maison Jibril Othman qui permet à l'ASSE de passer devant sur le tableau d'affichage grâce à une grossière erreur défensive. Malheureusement, les locaux vont réagir dès la demi-heure de jeu. En effet, le numéro 14 Brice Montredon va remettre les deux équipes à égalité sur une frappe dans la lucarne de Delacroix. Le joueur de Saran profite d'un dégagement de Dodote contré par le numéro 21 Lavri pour marquer. 1-1 ! C'est le score à la mi-temps, pourtant l'ASSE a eu des opportunités par Othman et Mouton qui a touché le poteau !

En seconde mi-temps, les débats s'équilibrent et les locaux vont être plus réalistes. 2-1 sur un corner mal dégagé, Pape Seye marque. C'est le score final d'une rencontre pourtant à portée de l'équipe stéphanoise.

Pour le prochain match, les coéquipiers de Jules Mouton recevront Moulins Yzeure Foot à l'Etrat le dimanche 7 décembre à 15h.