Les hommes d'Eirik Horneland disputeront ce samedi le 8e tour de Coupe de France face à Écotay-Moingt (R3). L'arbitre de la rencontre a été désigné.

Une victoire 1-3 dans le brouillard, et voilà que les Stéphanois sont qualifiés pour le 8e tour de Coupe de France. Après Quétigny, l'ASSE défiera son voisin ligérien : Ecotay-Moingt. Un mini derby face au club de la banlieue montbrisonnaise, situé à moins d'une heure de route de Saint-Étienne.

Occasion parfaite pour Eirik Horneland de revoir son effectif et d’entretenir la concurrence interne. Il y a deux semaines, le coach norvégien avait notamment titularisé Kévin Pédro, Paul Eymard et Djylian N'Guessan. Ce rendez-vous face à un adversaire modeste pourrait aussi permettre à certains jeunes ou éléments en manque de temps de jeu de marquer des points précieux. Le groupe devrait logiquement être remanié.

Une semaine après la timide victoire face à Nancy, les Verts peuvent confirmer leur gain de confiance. Face à une huitième division française, l’ASSE a, une nouvelle fois, une carte à jouer.

Une première en Coupe de France ?

Ils seront plusieurs à découvrir Geoffroy-Guichard ce week-end. Les pensionnaires de Régionale 3, d'abord. Et puis Mickaël Leleu, désigné pour diriger les débats. Du haut de ses 42 ans, l'arbitre, qui sera épaulé par Bastien Courbet, n'a jamais dirigé Ecotay-Moingt... ni l'ASSE.

Grand habitué de la troisième division française (160 rencontres arbitrées), Mickaël Leleu a arbitré sept rencontres de Ligue 2 cette saison, et une de Coupe de France (ASPTT Dijon 0-1 Le Puy Foot 43).

Ce dernier avait notamment le sifflet en main lorsque le SM Caen s’était fait éliminer par la National 3 de l’AF Virois en 2022, ou encore l’Amiens SC par l’ES Thaon (N3, 2024). De quoi annoncer un mauvais présage pour les hommes d’Eirik Horneland ? Réponse ce samedi.

Le bilan de Mickaël Leleu en Coupe de France :