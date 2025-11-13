L'ASSE se déplace à Dijon pour y jouer le 7ᵉ tour de Coupe de France face à Quetigny. C'est à Gaston Gérard, stade du DFCO, que les hommes d'Eirik Horneland joueront ce samedi à 20h30. En attendant, Brice Maubleu s'est confié à l'issue de la traditionnelle conférence de presse d'avant match. Extraits.

Brice Maubleu, gardien de l’ASSE : "Ça fait plaisir de retrouver la compétition. La Coupe de France, c'est souvent l'occasion pour les deuxièmes gardiens de trouver un peu de temps de jeu. Que ce soit contre une équipe de n'importe quel niveau, c'est toujours agréable de retrouver la pelouse pour un match de compétition. Je me prépare depuis un petit moment. Ça fait un moment que je n'ai pas été blessé.

J'ai fais tous les entraînements depuis que je suis arrivé ici. Je ne pense même pas que j'en ai raté un. Je me prépare du mieux possible pour essayer d'être prêt pour la coupe, le championnat. Pouvoir jouer en compétition, c'est sûr que ça fait du bien. Surtout que depuis le début de saison, j'ai fait demi-temps préparation au début et deux matchs avec l'équipe réserve. Donc forcément, on a vraiment envie de retrouver les matchs du week-end."



Une expérience au prfit de l'ASSE

Brice Maubleu, gardien de l’ASSE : "Des souvenirs de coupe de France ? Ici avec Saint-Etienne, l'année dernière ça ne s'était pas très bien passé pour nous. On avait pris Marseille, on avait pris un score sans appel.

La Coupe de France, je ne l'ai finalement pas souvent joué. J'ai souvent été gardien titulaire (à Grenoble) et comme c'est souvent les numéros 2 qui faisaient les matchs. Mais je suis déjà allé jusqu'en demi-finale avec Grenoble. Là, j'étais jeune, j'étais troisième gardien. On avait perdu contre Rennes.

Et il y a quelques années, on avait perdu en quarte finale contre l'Olympique Lyonnais 2 buts à 1. J'étais rentré sur ce match-là parce que le gardien qui jouait la coupe s'était blessé."

Maubleu aime la Coupe de France

Brice Maubleu, gardien de l’ASSE : "C'est une belle aventure, la Coupe de France, ça permet de créer aussi quelque chose au niveau de l'engouement, de pouvoir jouer des équipes de tous les niveaux. C'est quelque chose qui fait parler aussi médiatiquement la Coupe de France, parce que forcément, c'est un trophée. Je ne dis pas qu'on va la gagner, mais on a toujours envie d'aller le plus loin possible. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Mais c'est une belle aventure."



Source : Conférence de presse