L’AS Saint-Étienne entre en lice dans cette Coupe de France 2025-2026 face à l’AS Quetigny Football, pensionnaire de Régional 2. Un déplacement piège pour les Verts, qui devront confirmer leur bon état de forme après leur succès à Troyes en Ligue 2. Voici toutes les informations pour suivre la rencontre en direct.

AS Quetigny – ASSE : ce qu’il faut savoir

Après une semaine sans match de championnat, les Stéphanois reprennent la compétition ce samedi 15 novembre à 20h30 au stade Gaston-Gérard à Dijon. Une belle affiche pour l’ASQ, qui rêve de faire tomber un club historique du football français.

Horneland devrait effectuer plusieurs rotations dans son onze de départ. Des jeunes comme Eyamrd et N'Guessan auront un temps de jeu important, tandis que des cadres comme Tardieu pourraient être ménagés.

Quetigny – ASSE : sur quelle chaîne TV suivre le match ?

Le match sera diffusé en exclusivité sur beIN SPORTS 1, dans le cadre du 7ᵉ tour de la Coupe de France. La prise d’antenne est prévue à partir de 20h30. La rencontre sera également disponible en streaming via beIN CONNECT, pour les abonnés.

Suivre le match à la radio

Comme souvent, France Bleu Saint-Étienne Loire (97.1 FM) retransmettra la rencontre en direct, avec des commentaires assurés par l’équipe locale.

Programme du 7e tour – Clubs de Ligue 2

Vendredi 14 novembre

• 20h00 – AS Cannes (N2) vs FC Annecy

• 20h00 – Olympique Villefontaine (R2) vs Grenoble Foot 38

Samedi 15 novembre

• 14h00 – US Auby (D1) vs Amiens AC

• 14h00 – Charleville-Mézières (N3) vs Stade de Reims

• 14h00 – Lavaur FC (R2) vs Rodez AF

• 15h00 – La France d’Aizenay (R1) vs Troyes

• 16h00 – Château-Malo (R3) vs SC Bastia

• 17h00 – Saint-Colomban Locminé (N2) vs EA Guingamp

• 18h00 – US Ivry (N3) vs Le Mans FC

• 18h00 – Le Cellier Mauves (R3) vs Stade Lavallois

• 18h00 – Trélissac APFC (R1) vs Pau FC

• 20h30 – AS Quetigny (R2) vs AS Saint-Étienne

Dimanche 16 novembre

• 15h00 – RCO Agde (N3) vs Montpellier HSC

• 15h45 – Blois Foot 41 (N2) vs Clermont Foot 63

• 15h45 – US Boulogne (L2) vs USL Dunkerque

• 15h45 – GSA Tomblaine (R3) vs AS Nancy Lorraine

• 15h45 – US Forbach (R1) vs Red Star FC

Le contexte

Sur une bonne dynamique, l’ASSE voudra éviter le piège d’un match de Coupe face à une formation modeste, mais motivée. Horneland devrait profiter de ce rendez-vous pour tester certains jeunes et donner du temps de jeu à des joueurs en manque de rythme.

Une qualification est impérative pour les Verts, qui espèrent un beau parcours après plusieurs saisons décevantes en Coupe.

📍 Quetigny – ASSE, samedi 15 novembre à 20h30

📺 En direct sur beIN SPORTS 1

🎧 En intégralité sur France Bleu Saint-Étienne Loire (97.1 FM)