Arrivé en provenance d’Israël l’été dernier, Pierre Cornud n’aura jamais réussi à s’imposer sous les couleurs de l’ASSE. Le latéral gauche repart déjà, direction le Maccabi Haïfa, où il retrouve un environnement familier et une ferveur qui ne l’a jamais quitté.

L’histoire entre Pierre Cornud et l’AS Saint-Étienne n’aura duré qu’une saison. Arrivé à l’été 2024 en provenance du Maccabi Haïfa, l’ancien numéro 17 des Verts n’aura pas convaincu. En 11 apparitions seulement, pour un total de 576 minutes jouées, le latéral gauche n’a jamais su se rendre indispensable dans l’effectif stéphanois. Frustrant pour un joueur qui arrivait pourtant avec l’ambition de s’installer durablement au poste.

Sous la direction d’Olivier Dall’Oglio d’abord, puis d'Eirik Horneland, Cornud n’a jamais trouvé sa place. Ni décisif, ni suffisamment régulier, il a souvent été relégué sur le banc, voire en tribune, malgré les occasions offertes en début de saison. Dans un collectif en quête de stabilité, son profil n’a pas pesé suffisamment.

Pierre Cornud retrouve son "chez lui" au Maccabi Haïfa

Dès l’ouverture du mercato estival, les dirigeants stéphanois ont donc acté son départ. Direction Israël, où Pierre Cornud retrouve le Maccabi Haïfa, club qu’il connaît bien et qui semble l’avoir marqué profondément. Le joueur n’a pas caché son émotion lors de sa signature officielle : « Je rentre chez moi. Il y a un an, j'ai quitté le Maccabi Haïfa, mais mon cœur ne l'a jamais vraiment quitté. Ce club, cette ville et surtout vous, les supporters, avez été à mes côtés tout au long de ce parcours. Revenir au Maccabi signifie tout pour moi. »

Dans un message empreint d’émotion et de gratitude, il a poursuivi : « Ce n'est pas que du football, c'est une question de famille. Je reviens plus affamé, avec plus d'amour et de détermination que jamais. Je suis ici pour me battre pour le Maccabi, pour le club, et pour revivre les expériences et les succès que nous avons connus par le passé. Allez, le Maccabi ! »

Un départ logique et stratégique pour l’ASSE

Du côté de l’AS Saint-Étienne, ce départ semble logique. Le club, qui prépare activement sa volonté de retour en Ligue 1, doit faire des choix stratégiques pour équilibrer son effectif et alléger sa masse salariale. En se séparant de Pierre Cornud, les Verts libèrent une place sur le flanc gauche de la défense et peuvent ainsi envisager une arrivée plus en adéquation avec le projet sportif d’Eirik Horneland.

Le flop Cornud, s’il est regrettable, n’aura pas de conséquences majeures pour le club. La direction semble vouloir corriger rapidement les erreurs de casting de la saison passée, et ce retour de Cornud à Haïfa s’inscrit dans cette dynamique de reconstruction rationnelle et ambitieuse.